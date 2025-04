Senza patente, fugge sullo scooter: minorenne nei guai 

Lo scooter era stato notato da alcuni giorni ma non era stato possibile fermarlo per un controllo. Ieri mattina però gli agenti della Polizia Locale di Quartucciu, impegnati in un servizio in via Mandas, hanno intimato l’alt al conducente del motociclo: la risposta del giovane è stata improvvisa, e con una manovra si è allontanato contromano. I poliziotti dopo una rapida attività d’indagine hanno identificato chi era alla guida dello scooter: un diciassettenne di Quartucciu, sanzionato perché non ha mai conseguito la patente.

Come ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, sotto il coordinamento del comandante Fabio Carboni, il ragazzo con lo scooter era diretto verso la strada statale 554 e alla vista della pattuglia ha rallentato, per poi non fermarsi all’alt dei poliziotti ma iniziare una serie di pericolose manovre. Gli agenti in base ad alcuni elementi, sono però risaliti al conducente. Oltre alla segnalazione per la guida senza patente alla Procura per i minorenni, sono contestate diverse violazioni al Codice della Strada. Per lo scooter è invece scattato il fermo amministrativo. L’attività di controllo e di prevenzione da parte della Polizia Locale di Quartucciu proseguirà a garanzia della tutela della sicurezza stradale. (m. v.)

