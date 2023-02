Senza patente e con la droga: 20enne nei guai  

Gli agenti del Nucleo di pronto intervento della Polizia Locale, durante il servizio di vigilanza in città, hanno bloccato e controllato un veicolo sospetto condotto da un giovane conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali. Era privo della patente di di guida mentre il mezzo non disponeva della copertura assicurativa. In precedenza, sempre in occasione di controlli sul traffico, era stato sospeso dalla circolazione per non aver effettuato la revisione.

Gli agenti della Municipale hanno ispezionato l’utilitaria sottoponendola ad un accurato esame grazie al quale è saltata fuori una piccola quantità sostanza stupefacente. Era hascisc. La droga è stata quindi messa sotto sequestro. Il ventenne è stato denunciato e segnalato all’Autorità giudiziaria e alla Prefettura, mentre il veicolo così come gli stupefacenti è stato sequestrato. (a. pi.)

