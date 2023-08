Senza patente e con il tirapugni in tasca 

Non avrebbe mai conseguito la patente di guida, riuscendo finora a farla franca. Ieri però è stato smascherato dai carabinieri, che lo hanno denunciato in stato di libertà. Il protagonista della vicenda è un 33enne di Quartu, fermato a Selargius dai militari del Nucleo operativo radiomobile. Il giovane era alla guida di una moto senza essere in possesso del documento di guida. E’ stato denunciato anche per il possesso di oggetti atti ad offendere. L’informativa dei carabinieri è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Il giovane è stato fermato in via San Nicolò a Selargius mentre era alla guida di una moto Honda. Non aveva la patente perché non l’ha mai conseguita e aveva con sé un tirapugni di metallo, custodito nella tasca dei pantaloni. La moto è stata affidata al proprietario, invece il tirapugni è stato sequestrato.

Gli stessi carabinieri della Compagnia di Quartu, assieme a quelli di Selargius e di altre stazioni dipendenti, hanno istituito diversi posti di blocco nei centri abitati di Selargius, Monserrato e Quartucciu, controllando una quarantina di persone. Non sono mancati neppure gli alcooltest (tutti negativi) e alcune perquisizioni domiciliari.

I servizi di prevenzione saranno intensificati sotto Ferragosto con controlli nei centri abitati che fanno parte del territorio della Compagnia di Quartu e del litorale, dal lungomare Poetto a Torre delle Stelle e Solanas.

