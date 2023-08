Senza patente alla guida di un’auto 

In nemmeno due anni è stato sorpreso per due volte alla guida di un’auto senza però avere la patente. Così un diciannovenne di Is Mirrionis è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia.

Il giovane è stato intercettato dai militari in un posto di blocco in via Emilia: uno dei servizi disposti dal comando provinciale per la prevenzione dei reati e per un migliore controllo del territorio. Era su una Peugeot 208 noleggiata da un familiare del ventunenne. Gli accertamenti hanno fatto emergere subito che il conducente non aveva la patente perché mai conseguita. Poi è emerso il precedente, nemmeno due anni fa avvenuto sempre nella stessa zona. Da qui la denuncia.

I servizi da parte del personale della compagnia di Cagliari proseguiranno anche nelle prossime settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA