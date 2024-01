«Senza parcheggi gli affari crolleranno» 

C'è chi ha chiuso per sempre, chi “temporaneamente”. Chi pensa a 40.000 euro di merce invenduta da pagare al fornitore e chi si dispera perché mancano i parcheggi e i clienti fuggono nei centri commerciali. Il cantiere per la riqualificazione di viale Trieste ha creato il caos tra gli automobilisti e i residenti e la disperazione dei commercianti attanagliati da una crisi senza precedenti. E il futuro non sembra dei migliori, il taglio drastico dei parcheggi toglie il sonno ai gestori delle attività commerciali, a dare la mazzata finale la durata dei lavori. Il primo tratto, quello interessato dal cantiere tra piazza Del Carmine e via Caprera, doveva restare chiuso due mesi e tornare disponibile alla fine di giugno scorso. Invece di mesi ne sono passati otto. Per il momento possono passare solo i pedoni. Il cantiere sta procedendo nel secondo tratto, sino all’incrocio con via Roma. La fine lavori dei due lotti era prevista entro la fine dell’anno scorso, ma la ditta aggiudicataria ha tempo fino a maggio 2024 per completare l’opera.

La grande fuga

Alessandro Contini lavora in un rivendita di acciaio inossidabile di viale Trieste 63, proprio all’incrocio con via Roma. «Voglio precisare un aspetto, nessuno ci ha mai illustrato il progetto per il rifacimento di viale Trieste, né tanto meno ci ha coinvolto. Lo abbiamo scoperto spulciando su internet». Contini è preoccupato. «Se di fronte al negozio realizzeranno una piazza per noi saranno guai seri. Dove parcheggeranno i clienti, noi vendiamo anche articoli pesanti e voluminosi. Non solo, è un problema anche per i fornitori: hanno anche eliminato un parcheggio per carico e scarico». La crisi si fa sentire. «Stiamo risentendo di una calo del fatturato dall’inizio dei lavori e il futuro sarà peggiore: se il cliente non trova parcheggio va nei centri commerciali». Una soluzione? «Il parcheggio regionale di via Caprera. L’ho conosciuto aperto, era un’ottima valvola di sfogo».

Lavori a rilento

Riccardo Vargiu, gestisce un’agenzia marittima e di noleggio scooter in viale Trieste 60. «I nostri clienti sono turisti che alloggiano nei b&b della zona, quindi il problema dei parcheggi ci riguarda relativamente. La mia critica va alla lentezza dei lavori, ci sarebbe voluta più attenzione da parte del Comune per le attività commerciali». Anche per Vargiu la soluzione è una sola. «L’apertura del silos di via Caprera sarebbe un’ottima soluzione per il problema della mancanza di parcheggi».

Profondo rosso

Mondo Murgia è il proprietario di un negozio di abbigliamento in viale Trieste 21. «Una follia, hanno eliminato parcheggi per realizzare aiuole che sono già diventate i bagni pubblici dei cani». Non è il solo appunto tecnico. «Hanno piazzato paletti che spuntano all’improvviso. Non hanno neanche i catarifrangenti e di notte saranno molto pericolosi».

Uno sguardo anche ai morti. «Queste delimitazioni impediscono al carro funebre di avvicinarsi alla chiesa e formano una strettoia e per portare la bara nel tempio dovrà bloccare il traffico». Il commerciante lancia un appello. «Il tratto tra piazza Del Carmine e via Caprera è pronto, perché non lo riaprono anche alle auto, come ci avevano promesso a Natale? Siamo messi malissimo, in negozio ho 40.000 euro di merce ordinata e non venduta che non so come pagare».

L’assessore

«Il numero dei parcheggi regolari in vale Trieste non è cambiato», afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «Molti parcheggiavano sopra le radici degli alberi».

