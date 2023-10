«Senza parcheggi dovremo chiudere» 

I lavori per la riqualificazione di viale Marconi, nel tratto quartese da via De Gasperi fino al Carrefour, con piste ciclabili, marciapiedi e aree verdi, sono ormai alle porte. E tra le attività commerciali della zona cominciano a crescere i timori. A creare apprensione sono non solo i disagi che porteranno sette mesi di cantieri aperti, ma anche quello che succederà dopo. Perché, dicono, «non abbiamo certezze sulla realizzazione dei parcheggi». In principio si era parlato di cominciare le opere, di competenza della Città metropolitana, nella scorsa primavera. Poi le procedure di esproprio dei terreni sono state più lunghe del previsto ed è arrivato un rinvio. Le ultime previsioni dicono tra ottobre e novembre, quando il traffico nella strada sarà al culmine.

Le voci

«Nessuno ci ha convocato preventivamente per dirci quando partiranno i lavori», sostiene Marcello Labagnera, del bar “Frank e Henry” nel cuore di viale Marconi, «è indubbio che a noi i lavori creeranno disagi. E quando saranno finiti ci toglieranno i parcheggi». Per questo, «abbiamo già fatto due incontri con il Comune, ci hanno detto che troveranno soluzioni ma noi di queste soluzioni non sappiamo ancora niente. Di fatto siamo molto preoccupati». Poco distante Lucia Siriu, titolare di Ortosan, aggiunge: «Immaginate i disagi che avremo noi con i nostri clienti disabili. Dove dovremo farli parcheggiare, considerato che arrivano proprio qui con le carrozzine? Quale sarà la soluzione, sia durante i lavori che a cantieri chiusi? Dovrebbero lavorarel a notte, almeno nel tratto lontano dalle abitazioni». Sofia Riccitelli, di Tiscali Store, si chiede: «Perché aprire i cantieri dalla parte delle attività commerciali e non dall’altra, dove ci sono i canali? Ci stanno costringendo a scappare».

Il progetto che cambierà volto alla strada con piste ciclabili, marciapiedi, spazi verdi non sembra accogliere molti consensi.

La lamentela

«Ci devono spiegare dove faranno i parcheggi», dice Cesare Cannas di “Franco Gomme,” «noi come dovremo fare entrare le auto? A lavori in corso devono garantirci gli ingressi e se non realizzeranno i parcheggi come si fa? Abbiamo fatto due riunioni e abbiamo chiesto un sopralluogo per valutare. Vogliono abbellire la strada? Che lo facciano dall’altra parte, nella corsia vicina allo stagno».

Nel progetto anche una banchina per lo smaltimento delle acque piovane, per evitare gli allagamenti che si presentano ogni volta che piove e la regolamentazione dell’accesso agli ipermercati con una nuova corsia per l’entrata e l’uscita delle auto all’altezza del Carrefour. Via anche il semaforo all’incrocio con via Fermi che diventerà a senso unico. «Sono molto contenta che finalmente sia prevista una pista ciclabile per le tante persone che da Quartu si spostano verso Cagliari», dice Zaira Pitzalis di Planet Motors, «certo i lavori portano sempre disagi speriamo si trovi una soluzione per fare in modo che non si danneggi nessuno. Non bisogna allarmarsi prima del tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA