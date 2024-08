«Senza palestra rischiamo di chiudere» 

Non si arrende l’associazione “Gli amici della pallavolo” che oggi si trova a fronteggiare una crisi senza precedenti. Il Comune, in seguito a un sopralluogo, ha deciso di revocargli la concessione della palestra di via Don Minzoni, dopo aver constatato «gravi violazioni al regolamento comunale». Una decisione che arriva dopo due ammonimenti da parte dell’Ente, ma che ora lascia l’associazione senza una sede e, peggio ancora, fuori dalle nuove assegnazioni degli impianti sportivi per l'anno 2024-2025.

Replica punto per punto

Il presidente, Francesco Lecca, non nasconde la sua amarezza, non solo per la revoca, ma soprattutto per il modo in cui questa è stata gestita. «Siamo una realtà piccola, ma radicata nel territorio da otto anni. Il nostro rapporto con l’amministrazione è sempre stato di massimo rispetto reciproco. Poi, dal 2024, le cose sono cambiate: da relazioni amichevoli si è passati a un distacco ingiustificato, culminato in questo atto a pochi giorni dall’inizio delle attività sportive».

Lecca si difende e replica punto per punto alle accuse mosse dal Comune. La più grave, quella di aver installato una telecamera negli spogliatoi, viene respinta con decisione: «Non c'è stata nessuna violazione della privacy. Per chi non conosce la struttura, si tratta di una stanza da sempre adibita a magazzino attrezzature sia sportive che per le pulizie. Come già trasmesso in nota all’Ente, questa telecamera è stata installata circa un anno fa dopo il furto di attrezzature, fungeva da deterrente per evitare che si ripetessero ancora tali episodi».

Anche l'accusa di somministrazione abusiva di bevande viene contestata: «Le bevande erano solo per i tesserati durante brevi eventi come il torneo estivo, perfettamente in regola con le attuali normative vigenti per le associazioni sportive».

Mentre per quanto riguarda la “manomissione dell'impianto elettrico”, l’uomo chiarisce che si tratta di una semplice prolunga, installata anni fa per motivi di sicurezza. «Operazione necessaria per utilizzare attrezzature sportive ed eseguita circa 4 o 5 anni fa».

Atleti penalizzati

Nonostante ammetta che l’associazione avrebbe dovuto chiedere autorizzazioni formali per alcune operazioni, Lecca rifiuta di essere trattato come un delinquente. «Abbiamo avuto centinaia di atleti, ottenuto risultati sportivi che società blasonate ancora non hanno raggiunto o che hanno raggiunto dopo tantissimi anni e tutto questo nonostante enormi problemi economici. Per non parlare della pandemia che ci ha azzerato il settore giovanile. Eppure siamo andati avanti. Nelle ultime due stagioni abbiamo raggiunto e confermato i cento tesserati»

Futuro incerto

Ora, a pochi giorni dall'inizio della stagione, il futuro dell’associazione è incerto. «Senza una palestra, rischiamo di chiudere. Questo significa che tanti ragazzi potrebbero perdere l’opportunità di fare sport. È una prospettiva dolorosa, ma non ci arrendiamo. Abbiamo sempre fatto tutto rispettando e valorizzando la palestra assegnataci dal Comune, questo nonostante abbia tantissimi problemi al suo interno», conclude.

