Senza pagar dazio, cari americani,  vi raccontiamo la nostra Grazia Deledda 

A dirlo, innanzitutto, fu proprio lei. L’arte sua s’è formata così: “Al contatto del popolo e dei paesaggi più belli e selvaggi”; vivendo “coi venti, coi boschi, con le montagne”; appoggiando “la testa ai tronchi degli alberi per ascoltare la voce delle foglie”. Se nelle antologie le affibbiano l’appellativo di decadente è anche per questo, ma Grazia Deledda fu più di questo. O meglio, precisa Angela Guiso, fine esegeta della scrittrice nuorese, di Salvatore Satta e Carlo Emilio Gadda, le categorie letterarie in cui si incasella l’opera del Premio Nobel per la letteratura sono ristrette. Nel saggio in lingua inglese, curato insieme con Virginia Picchietti, docente di lingua italiana e studi di genere all’University of Scranton in Pennsylvania, appena uscito in America, il rapporto simbiotico di Deledda con la natura e la Sardegna suggerisce nuove direzioni di ricerca, al di là di quelle consuete. Perché l’autrice di “Cosima” e “Canne al vento” fu “modernissima”, tutt’altro che regionale e folklorica, come vorrebbero certi critici. Lo sostiene il volume di Guiso e Picchietti, “Grazia Deledda’s painterly aesthetic” (L’estetica pittorica di Grazia Deledda), pubblicato da una casa editrice americana e una londinese (The Fairleigh Dickinson University Press e The Roman & Littlefield Publishing Group).

Scritto con i contributi di undici studiosi, e la prefazione dell’artista Igino Panzino, il volume intende rovesciare in punti di forza, quelli che, invece, sono considerati i suoi punti di debolezza. A 154 anni dalla nascita della scrittrice, avvenuta a Nuoro nel 1871, e a un anno dall’anniversario dell’assegnazione del Nobel, il 10 dicembre del 1926 -scrivono nell’introduzione le curatrici- sono ancora numerosi gli aspetti della sua opera oggetto di studio. L’obiettivo è “sia incrementare la sua posizione nel canone della letteratura italiana, sia potenziare la sua collocazione internazionale e confermarla Madre tra le Madri della letteratura mondiale”.

Suddiviso in quattro sezioni, il volume esplora i mondi narrativi di Grazia Deledda, al cui centro sono le relazioni tra i personaggi e i paesaggi in cui essi si muovono. La scrittrice li rappresenta con un vocabolario legato alle arti visive. Le sue descrizioni contengono sfumature della pittura modernista, a partire dall’Impressionismo e, finora, precisa Guiso, non ci sono stati studi di così ampio respiro e pluralità di prospettive che abbiano indagato il rapporto di Deledda con l’arte pittorica. Dal cromatismo di Ignacio Zuloaga all’art Déco, individuare i riferimenti artistici nei romanzi e nelle novelle è ciò che fanno le contributrici del volume, studiose di rilievo internazionale: Dino Manca e Giuliana Altea (Università di Sassari), Ombretta Frau (Mount Holyoke College, Massachusetts), Clara Incani Carta (Università di Cagliari), Tania Manca (Università di Sassari), Marella Feltrin-Morris (Ithaca College, New York), Stefania Lucamante (Università di Cagliari, già docente della Catholic University of America), Maria Novella Mercuri (University College di Londra).

Anche le curatrici firmano due saggi. La critica letteraria nuorese legge i romanzi, i racconti e gli scritti paesaggistici dell’autrice attraverso la lente del suo rapporto con le palette cromatiche dell’Impressionismo e dell’Espressionismo, nonché con l’arte giapponese Ukiyo-e. Collega poi la sensibilità di Deledda verso la pittura del XX secolo a quella della scrittrice neozelandese Katherine Mansfield. In entrambe, la centralità della natura riflette una consapevolezza ecologica avanzata, che oggi “le collocherebbe tra le migliori interpreti del rapporto tra letteratura ed ecologia”. Virginia Picchietti paragona la Grazia Deledda di “Marianna Sirca” a Willa Cather di “O Pioneers!”, poiché in entrambi i romanzi si mette in discussione l’immagine convenzionale della femminilità che ha servito da modello per la vita delle donne nei contesti di provenienza delle due autrici, sardo e nebraskano. Esse adottano i “principi della pittura impressionista come strategia letteraria per dissolvere l’immagine della donna passiva e servile e ricostruire una narrazione moderna di emancipazione femminile all’inizio del XX secolo”.

Scritto nell’arco di tre anni, “Grazia Deledda’s painterly aesthetic” contiene la traduzione per la prima volta in inglese della novella “La porta stretta”. È stato sottoposto a peer review, ossia esaminato da esperti prima della pubblicazione per valutarne la solidità metodologica e l’originalità. «È una pietra miliare nella saggistica deleddiana», commenta Angela Guiso. Un modo «inedito e moderno» di leggere la sua opera, perché «oggi più che mai occorrono nuove chiavi di lettura nonché rilevare il rapporto dialettico con altri ambiti disciplinari e forme interpretative».

