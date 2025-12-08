«Senza nuovi poliziotti sarà il collasso» 

Altro che “Zona rossa”, senza poliziotti garantire l’ordine pubblico è un’impresa. Concetto ribadito in una nota inviata dal segretario generale del Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia) Giuseppe Tiani al capo della Polizia Vittorio Pisani. «Nella regione sarda si individua una drammatica carenza di organico nella Polizia Stradale, nelle Questure di Oristano, Cagliari, Nuoro, Sassari, senza dimenticare la Scuola di formazione Caip di Abbasanta, struttura fondamentale per la preparazione dei nuovi poliziotti, e nei corsi professionali di specializzazione, come quello di operatore scorte e sicurezza». I presidi di sicurezza sono in forte difficoltà. «Negli ultimi anni – continua il sindacalista – queste realtà sono andate via via in esaurimento e si deve evidenziare come le Questure di Oristano e Sassari abbiano ricevuto zero assegnazioni, così come il Caip di Abbasanta, mentre la Questura di Cagliari nelle ultime movimentazioni ha ricevuto un numero esiguo di unità a fronte di oltre 50 pensionamenti. Anche i Commissariati sono al collasso, sia nella provincia di Cagliari, (come Quartu – terza città dell’Isola, mentre è stato soppresso quello di Sant’Avendrace, unico Commissariato sezionale della città metropolitana di Cagliari) che in quella di Sassari dove le medesime articolazioni di Alghero e Olbia sono in costante sofferenza per il continuo depauperamento di risorse umane».

Massimo Zucconi Martelli, referente regionale, aggiunge: «Per le festività le ferie saranno centellinate. Non solo, hanno chiesto alla Questura rinforzi per il Giubileo a Roma». (a. a.)

