Senza medico di base oltre 1500 pazienti 

Dal primo settembre 1.575 pazienti di Decimomannu dovranno cercare un altro medico di famiglia e nel frattempo resteranno senza un punto di riferimento. Quel giorno andrà in pensione Luigina Contini, dottoressa con studio in via Milano, e la sua sostituzione è un punto interrogativo. Sul portale regionale “Zenta Web” infatti il messaggio che compare a chi vi fa accesso con le proprie credenziali è chiaro: «Per l’utenza selezionata non è disponibile alcun medico del tipo richiesto».

Il portale è entrato in funzione qualche settimana fa per rendere più semplice e flessibile la gestione del proprio medico di riferimento senza la necessità di recarsi allo sportello Asl di via Giardini, ma nella sezione “scelta del medico” ancora non compare un elenco da selezionare. E il numero dei medici di medicina generale è pari a zero. Malfunzionamento del sistema o carenza effettiva dei camici bianchi? La risposta dalla Asl, per ora, non è arrivata.

I numeri

Il numero massimo di pazienti per un medico di famiglia generalmente tocca quota 1.500 e può salire fino a 1.800 in aree carenti di servizio, su base volontaria, o addirittura superare questo limite tramite deroghe locali in base a specifiche necessità territoriali. Oggi Assemini conta 19 medici, Decimomannu e Uta sei, Elmas e San Sperate sette, con una media-pazienti che oscilla sui 1.300 per ogni professionista.

La preoccupazione di restare senza medico aumenta, considerato anche l’avanzare dell’età di molti dottori e l’avvicinarsi del loro pensionamento. E a Decimomannu, soprattutto dopo il pensionamento di Francesco Pala, molti cittadini hanno optato per un medico fuori paese.

La funzione

I medici di medicina generale sono le figure di fiducia scelte dai cittadini e il loro primo riferimento quando hanno problemi di salute. Conoscono la storia clinica e personale del paziente, sono parte integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria locale e operano per assicurare livelli di assistenza uniforme per tutti. Il diritto ad averne uno è sancito dalla Costituzione, che lo garantisce a ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale presso la propria Azienda sanitaria locale. Peraltro ogni cittadino può chiedere il proprio libretto sanitario e scegliere un medico di base tra quelli convenzionati e disponibili nel proprio ambito territoriale.

Le reazioni

A Decimomannu per ora circolano soltanto voci non ufficiali sulla possibilità che Contini venga subito sostituita. Ma l’apprensione resta: «La carenza di medici di famiglia è una realtà che non possiamo ignorare», commenta la sindaca Monica Cadeddu, «è urgente investire nella formazione, incentivare i giovani professionisti e potenziare i servizi territoriali: solo così garantiremo ai cittadini un’assistenza sanitaria capillare e di qualità».

Più serena Maria Laura Orrù, prima cittadina di Elmas: «Il nostro Comune non ha carenze e possiamo contare su dei validi medici di base». Propositivo Mario Puddu da Assemini: «Cercheremo di sensibilizzare le autorità territoriali competenti per colmare questo disagio».

RIPRODUZIONE RISERVATA