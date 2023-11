Senza medico da quattro mesi 

I residenti di Villa San Pietro saranno costretti a restare ancora senza medico: i bandi per l’assegnazione della sede sono andati ancora una volta deserti. Si continua a non trovare alcun professionista in grado di ricoprire il ruolo neppure a tempo determinato. Questo nonostante il Comune sia pronto a mettere gratuitamente a disposizione del medico un ambulatorio. Il paese è ormai senza questo servizio da agosto e la popolazione deve fare riferimento a medici di paesi limitrofi oppure rivolgersi alle guardie mediche. Il problema sorge soprattutto per alcuni soggetti a rischio che hanno bisogno di ottenere le prescrizioni di visite specialistiche o di medicinali indicati per determinate patologie.

Il disagio

La carenza di medici specializzati è un problema che sconvolge il territorio regionale (e nazionale) ormai da diverso tempo e in Sardegna ci sono moltissimi Comuni che patiscono il mancato servizio. «Abito a Villa San Pietro da cinque anni - dice Francesco Nioi - abbiamo cambiato già 4 medici. Questo comporta un grande disagio perché si tratta di un servizio fondamentale a cui non possiamo rinunciare. Oggi possiamo solo rivolgerci alla guardia medica ma gli interlocutori, non avendo le nostre cartelle mediche non possono prescrivere le ricette a meno che non presentiamo i moduli necessari provenienti dalle cliniche specializzate. In casi estremi dovremmo rivolgerci anche agli ospedali per avere un servizio che non ci viene garantito nel nostro C omune di residenza».

Il Comune

Sul caso è intervenuta anche la sindaca di Villa San Pietro Marina Madeddu: «Sono in continuo contatto con la Asl per attivare l’Uca (Unità di continuità a ssistenziale) che servirà per avere un medico, almeno provvisoriamente. Il direttore generale Marcello Tidore mi ha assicurato il massimo impegno per un’operatività entro dicembre, e così pure ha fatto il direttore del distretto Pierpaolo Pateri. L’Uca garantirebbe l’estensione di circa quattro ore a settimana dell’orario della g uardia medica per coloro che hanno il bisogno della prescrizione di farmaci e impegnative. Siamo in attesa del perfezionamento della procedura richiesta da alcuni medici di continuità assistenziale per confermare la propria disponibilità a tale servizio. Rimane la situazione di disagio per i nostri cittadini, specialmente per coloro che fanno fatica a spostarsi dal paese. In accordo con l’amministrazione, due medici di Pula e il distretto organizzeremo una giornata straordinaria, a fine novembre, nella quale i nostri cittadini più fragili potranno ricevere il vaccino antinfluenzale. C’è bisogno di un intervento politico importante che riveda il sistema del contratto collettivo nazionale legato ai medici, alla luce delle problematiche attuali poiché quel contratto rispondeva alle esigenze di 20 anni fa».

