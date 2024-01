Senza medico 1.570 pazienti 

È iniziato male il 2024 per 1.570 gonnesi rimasti senza assistenza sanitaria dal primo gennaio con il pensionamento del dottor Giuseppe Guido Ronchi.

L’annuncio

La situazione critica era stata preannunciata mesi fa dal sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris e lo scorso 7 dicembre la Asl ha pubblicato un bando per la sostituzione temporanea del medico. Il termine ultimo per l’invio delle candidature era stato fissato per le 12 del 20 dicembre: «Questo bando mira a fornire una soluzione temporanea alla carenza di assistenza sanitaria primaria, designando un nuovo medico con un incarico della durata massima di 12 mesi». Ancora non è stato reso noto l’esito della selezione.

Ieri ad aggiornare il paese è stato proprio Floris: «Ho appena ricevuto la comunicazione dal dottor Igino Pisu, direttore del distretto di Guspini, dell’apertura di un ambulatorio straordinario di continuità assistenziale martedì dalle 17,30 alle 19,30 e giovedì dalle 9 alle 12. Tutti coloro che sono attualmente senza medico di base – ha scritto su Facebook –per la ricettazione possono usufruire del servizio. Ciò in attesa che le pratiche per un nuovo medico vengano espletate. Il servizio sarà attivo dal 9 gennaio». La vicenda era stata già affrontata dal sindaco sui social con un posto pubblicato il 3 gennaio, in cui ribadiva la sua preoccupazione: «Come ben sappiamo, dall’1 gennaio il dottor Ronchi è andato in pensione, lasciando 1.570 pazienti senza assistenza sanitaria. In più occasioni ho espresso la mia preoccupazione per la crisi sanitaria che si è venuta a creare».

Corsa contro il tempo

l 20 dicembre sono scaduti i termini per partecipare al bando della Asl e sempre in quei giorni un avviso affisso sul Centro salute di Gonnosfanadiga cercava di far fronte alla corsa dei pazienti che in vista del pensionamento avevano cercato di fare scorta di farmaci. «Si avvisano i pazienti di dottor Ronchi che il servizio di consegna buste, per la richiesta di prescrizione farmaci, si interromperà il 22 dicembre mentre il termine ultimo per le richieste via email sarà il 29 dicembre ore 10».

Disagi

In paese, nel frattempo, le lamentele crescono con i cittadini che esprimono la loro frustrazione e preoccupazione sulle piattaforme social. Alcuni pazienti lamentano di essere stati indirizzati ad altri medici di turno, ma l’accoglienza ricevuta non è stata soddisfacente. Le segnalazioni si estendono anche al servizio di guardia medica che durante il periodo natalizio non è stato garantito per quattro giornate, creando ulteriori disagi e costringendo le persone, nei casi più urgenti, a recarsi al Pronto soccorso.

