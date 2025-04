«Senza Marco non è Pasqua, chiedo giustizia» 

«Non è Pasqua senza Marco». Simona Campus è una mamma col cuore straziato dal dolore per la perdita del suo adorato figlio, ucciso dalla mano violenta di un killer che, a cinquanta giorni dall’omicidio, conserva il peso di un reato da brividi vivendo da uomo libero.

«Il mio dolore non si placa con lo scorrere del tempo ma si fa sentire ogni momento più forte, più prepotente. Trascorreremo la Pasqua senza Marco», dice mamma Simona, anima in pena da quella drammatica sera del primo marzo, quando a suo figlio hanno tolto la vita con tre coltellate mentre si trovava a Bari Sardo per assistere alla sfilata di Carnevale. Ogni giorno che passa la donna sperimenta una tristezza persistente: «Troppi giorni senza te, senza la tua voce, senza i tuoi fischiettii, senza il tuo splendido sorriso, senza il tuo profumo, senza la tua vita».

Dolore infinito

Nel giorno in cui i cristiani celebrano la resurrezione di Cristo, mamma Simona versa lacrime davanti alla tomba del figlio che riposa senza che nessuno conosca il nome di chi gli ha tolto la vita. Invoca giustizia per quel ragazzo con l’aura azzurra di cui sono dotate persone di grande spirito umanitario e altruistico.

La madre traccia le qualità di Marco: «Mio figlio aveva una luce rara negli occhi, portava allegria ovunque andasse e nonostante la sua giovane età ha lasciato il segno sui sentieri che ha percorso».

Simona Campus ha una pretesa: «Io chiedo giustizia, verità e attenzione da parte di tutti. Le chiedo alle istituzioni, alle autorità competenti, ai cittadini delle nostre comunità, ai media, a chi sa e tace. Non voglio pietà, pretendo solo di sapere la verità. Chiedo, anzi esigo che chi ha in mano il potere di muoversi lo faccia con estrema urgenza». Le indagini, coordinate dalla sostituta procuratrice di Lanusei Giovanna Morra e delegate agli agenti del commissariato di Tortolì, si muovono in un territorio condensato di omertà ed è (anche) per questo che gli inquirenti non sono ancora arrivati a una svolta. «Non riesco a capire questi iter giudiziari infiniti, sembra che tutti dormano mentre io non riesco più a chiudere gli occhi, perché il mio dolore non può essere archiviato. Marco aveva il diritto di vivere e ora che non c’è più ha il diritto al rispetto, alla verità, alla giustizia».

La mobilitazione

La mamma del giovane ucciso assiste alla mobilitazione del territorio in memoria di Marco Mameli. Prima Ilbono e poi Loceri hanno organizzato una fiaccolata. Il 30 aprile si terrà a Bari Sardo. In occasione dei primi due eventi i cortei (numerosi) hanno manifestato in silenzio, affidando alla voce dei più piccoli la lettura di pensieri contro la violenza. I familiari di Marco, presenti con alcuni rappresentanti, hanno ringraziato. Ma evidentemente, pur riconoscendo la bontà delle iniziative, non basta per lenire quel dolore maturato all’alba del mese di marzo. «Io non posso stare zitta, Marco merita più attenzione», conclude mamma Simona.

