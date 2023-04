Senza Mancosu è un altro Cagliari  Ranieri potrebbe cambiare modulo 

Distrazione di basso grado ai flessori della coscia sinistra, l’esito degli esami strutturali ai quali si è sottoposto l’altro ieri Mancosu. Una sentenza che brucia e spariglia le carte sul più bello. Poteva andare peggio, certo. Scongiurato, infatti, lo stiramento, e il rischio quindi di allungare ulteriormente i tempi del recupero sino a sbordare con i playoff. Ma poteva andare anche meglio, decisamente, visto che il Cagliari perde comunque per tre partite (decisive) il giocatore con il più alto tasso qualitativo della rosa e tatticamente fondamentale. Al punto che Ranieri - visto anche come è andata, sabato contro il Frosinone, quando il fantasista sardo è stato costretto a uscire dopo solo mezz’ora - potrebbe decidere addirittura di rinunciare al 4-3-1-2, il modulo della svolta, e tornare al 4-4-2 (o al 4-2-3-1), considerata poi la delicatezza della prossima partita.

Il nodo del trequartista

Lavori in corso nel quartier generale rossoblù di Asseminello per trovare la via d’uscita più indolore e costruttiva. Ranieri incassa l’ennesima mazzata (ormai ha perso il conto degli infortuni da quando è arrivato) col suo solito aplomb e guarda avanti. Sta provando diverse soluzioni in questi giorni alla ricerca di una nuova alchimia che dia sostanza ed equilibrio allo stesso tempo. Da sciogliere, dunque, il nodo del trequartista. L’unico che richiama, in qualche modo, le caratteristiche di Mancosu è Falco, per quanto abbia un modo diverso di interpretare il calcio e non dia le stesse garanzie in fase difensiva. Se poi il riferimento è la partita con il Frosinone, le chance che l’ex Stella Rossa possa prendere il timone del tridente al Tardini contro il Parma sono abbastanza scarse. Il tecnico di Testaccio non scarta l’ipotesi a priori, nel frattempo pensa a una via di mezzo, un trequartista più di rottura, uno tra Rog e Kourfalidis (strade già praticate in passato, tra l’altro) per salvaguardare il 4-3-1-2, «l’assetto che rende di più», ha tenuto a precisare più volte, anche per ringraziare quei giocatori che si sono adattati. Ma così sarebbe anche senza Mancosu?

Il doppio mediano

Il punto è proprio questo. La stessa coppia Prelec-Lapadula ha ragione di esistere con un trequartista in grado di creare opportunità da ogni angolo del campo, che poi diventa il centrocampista in più nell’interdizione e copre le spalle ai compagni più spregiudicati. Il 4-3-1-2, insomma, sembra scritto per Mancosu, leader a 360 gradi, tra l’altro, quasi un capitano ombra e spesso decisivo anche nei rapporti con gli arbitri. Ranieri è combattuto, il 4-4-2 lo rassicura e stuzzica assai in questo momento. La pedina chiave potrebbe essere ancora uno tra Rog e Kourfalidis, o magari Deiola (il più avanti atleticamente), al fianco di Makoumbou nel cuore del campo, con Nandez e Lella sulle due corsie esterne. Con Luvumbo a destra, potrebbe essere, invece, lo stesso Nandez il secondo mediano. Tanta carne al fuoco, insomma, per l’allenatore romano che dovrà trovare la cottura ideale e renderla il più saporita possibile anche senza il sale di Mancosu.