Senza Luvumbo e Pavoletti contro il Genoa ritorna Petagna  

Era il 15 luglio dello scorso anno, il Cagliari iniziava la nuova stagione con ancora addosso l'adrenalina di una promozione pazzesca, arrivata all'ultimo minuto dell'ultima partita, con un gol di Pavoletti e con un Lapadula capace di sbaragliare la concorrenza segnando 25 reti, tra campionato e playoff. Alla domanda sul mercato e su cosa servisse in assoluto, Ranieri fu deciso: «Due attaccanti, perché ho giocatori validi, validissimi, ma hanno 33-35 anni e vari acciacchi. E io devo esser sicuro di poter avere frecce al mio arco, ne avremo bisogno. Se in Serie B un occhio lo puoi chiudere, in Serie A anche se ce li hai ben aperti può non essere sufficiente». Previdente, Ranieri, visto che proprio lì davanti, tutti quanti, tra acciacchi e infortuni, sono stati costretti a restare ai box. E anche a Genova, lunedì sera, il tecnico dovrà fare i conti con un'emergenza che ormai è la normalità. Torna in gruppo Petagna, esce dai ranghi per squalifica Luvumbo, Lapadula è ancora a metà servizio, mentre Pavoletti e Mancosu sono sempre tra gli indisponibili.

Benedetta abbondanza

Il mercato ha portato i due attaccanti, Shomurodov e Petagna, un giocatore offensivo come Oristanio e, nel mercato di gennaio, un altro trequartista come Gaetano. Un attacco che, sulla carta, non ha eguali tra le squadre in lotta per la salvezza, per quantità e qualità. Anche se poi in casa Cagliari il capocannoniere, con appena 5 reti, è quel Viola che la scorsa estate era considerato in partenza e che invece ha conquistato la leadership della squadra, in campo e fuori. Tra prime punte e giocatori offensivi, un'abbondanza importante per Ranieri, che durante la stagione spesso si è ritrovato con gli uomini contati, andando anche a pescare in Primavera il giovane zambiano Kingostone, gettato nella mischia nei finali con Empoli e Monza.

Sulle punte

Lì davanti tutti hanno avuto la loro occasione e dato il loro contributo. Unica eccezione Pereiro, tenuto in naftalina fino a gennaio (due sole presenze in Coppa Italia) e poi mandato in prestito alla Ternana. Il più utilizzato (26 presenze e 4 reti) è stato Luvumbo, che a 22 anni si è ritrovato a essere il trascinatore del Cagliari nei momenti più difficili, per poi esserne la punta di diamante. La sua assenza per squalifica a Marassi, lunedì sera, sarà un problema per Ranieri, che ne ha sentito tantissimo la mancanza quando Zito è partito per la Coppa d'Africa con l'Angola. Tra gli attaccanti vanno inseriti anche Viola (24 presenze), Oristanio (23) e il rinforzo invernale Gaetano (8 partite), che portano in dote un bottino totale di 11 reti. Tra le prime punte, Ranieri si gode la rinascita di Shomurodov, che dopo una prima parte da oggetto misterioso, ora si è caricato l'attacco sulle spalle (3 gol). Dopo due mesi di assenza, riecco Petagna, da cui il Cagliari si aspettava molto più dell'unica rete realizzata a gennaio contro il Bologna. Dopo l'abbuffata della passata annata, Lapadula è fermo a 2 gol, tormentato fin dall'avvio da una serie di problemi fisici. E ai box è ancora capitan Pavoletti (4 gol), la cui ultima apparizione (la 19ª) è del 25 febbraio, prima di un lungo stop per la frattura al metatarso. Come ancora out è Mancosu per i tormenti del ginocchio.