«Senza luce né acqua da giorni» 

Situazione drammatica nelle nuove case popolari di Via Flumentepido consegnate lo scorso 20 settembre a 36 famiglie. Vivono senza luce e acqua da più di 20 giorni e ancora non hanno avuto risposta sulle tempistiche di fine lavori.

Disperazione

«La situazione è critica, soprattutto quando arriva la sera e siamo senza luce. Per fare la doccia ai bambini devo riempire con le taniche d’acqua le pentole e metterle a riscaldare con un fornellino da campeggio. Mi viene anche da ridere, sembriamo primitivi», racconta Simone Mattana, uno degli inquilini di Via Flumentepido. «Tutte le famiglie sono disperate, la cosa più brutta è quando i bambini mi domandano perché siamo ancora senza acqua e luce, io non so come risponderli, ci scherzo su per non farglielo pesare». Poi spiega: «Per avere un po' di luce abbiamo dovuto smontare la batteria della macchina per attaccare una lampadina, la mattina siamo costretti a riposizionare la batteria in auto altrimenti non possiamo usare neanche quella, così stiamo andando avanti da più di 20 giorni». L’ingresso è pieno di rifiuti e nel degrado tra bottiglie di vetro e siringhe.

Via Serbariu

Se in Via Flumentepido sono stati posizionati solo gli allacci idrici ma ancora si attendono i contatori dell’acqua, negli edifici di via Serbariu sono attivi da circa cinque giorni, ma tutti vivono al buio, senza luce ed energia. «Sino a pochi giorni fa non avevamo neanche l’acqua, finalmente dopo tanto tempo ce l’hanno data, ma siamo ancora senza luce. Non riusciamo a capire quando riusciranno a metterla, nessuno ci dà delle risposte. Non possiamo neanche farci la residenza, mancano i numeri civici», racconta uno degli inquilini.

«Non posso cambiare casa, comprare o trasferire i mobili perché si rifiutano di farmi il trasloco senza corrente elettrica e quindi senza montacarichi», spiega Antonella. «In teoria dovrei lasciare la vecchia abitazione entro questa settimana, ma come faccio se non ho la luce qui dentro? Sono anziana, ho vari problemi di salute, ultimamente sto combattendo la leucemia». Una situazione triste e logorante per le 36 famiglie. Alcune non si sono del tutto trasferite a causa della mancanza di luce e acqua, che non permette di affrontare traslochi impegnativi, soprattutto per gli inquilini dei piani più alti. Altre, per la paura di vedersi rubare il sogno di una vita, resistono e non abbandonano per nessuna ragione la loro casa.

