Senza lo scudo normativo nelle campagne e in mare  altre 2mila pale nell’Isola 

In campo ci sono le multinazionali. La Sardegna è ormai circondata: l’assedio è in corso nel silenzio generale. Tra revamping e nuove installazioni, oltre mille pale eoliche, alcune gigantesche, sono disseminate nei vari territori. Parliamo di on shore. E del vuoto normativo che sviluppa le ambizioni e rilancia i progetti di chi passa sopra anche all’identità di un popolo. Saccargia è storia recente: la protesta dei comitati e degli attivisti della Rete Pratobello serve a non far abbassare la guardia. Ma il progetto Nulvi-Ploaghe, con 55 pale davanti alla basilica, non si potrà fermare se non con una mobilitazione profonda.

Gli attivisti

La Rete Pratobello è da un po’ che minaccia la piazza. Per un motivo molto semplice: davanti al vuoto normativo che si è venuto a creare dopo che la legge aree idonee sarda è stata inviata dal Governo alla Corte costituzionale, che il 7 ottobre dirà la sua, tutto ora dipende dal Decreto Draghi. E i progetti che stanno per essere presentati, rischiano di compromettere la natura incontaminata.

Le turbine

«È un assalto senza precedenti, paragonabile solo alla devastazione causata dalla distruzione delle foreste nell’Ottocento: centinaia e centinaia di progetti, un numero di impianti ancora imprecisato per il continuo irrompere di nuovi progetti, ma ad oggi superiori alle 1.500 pale», dice Davide Fadda, portavoce del Presidio permanente del Popolo sardo. «Il rischio che se passa questa narrazione, le pale eoliche nel territorio saranno anche molte di più per l’avvicinarsi del revamping di impianti già esistenti di modeste dimensioni, 70 metri di altezza. Anche in questo caso, le multinazionali che controllano questo mercato non vogliono farsi sfuggire l’occasione di sfruttare i contributi a fondo perduto del Pnrr destinati da Draghi a centrare l’obiettivo della transizione ecologica, a tutto a danno delle reali necessità e dei servizi ai sardi».

L’invasione

Se davvero dovessero essere presentati progetti per altre 1.500 pale eoliche on shore, considerate quelle in mare, l’Isola si starebbe preparando a ospitare oltre 2mila nuove turbine. trovandosi tra l’altro davanti a una contraddizione di fondo: «Il Governo nazionale ci dice che, solo per la Sardegna, il carbone alimenterà le centrali e quindi vivremo nell’ennesimo paradosso di avere il termoelettrico attivo e il territorio regionale trasformato in un’indistinta area industriale di pale e pannelli, l'economia agricola compromessa, il turismo distrutto, la nostra storia e la nostra dignità offese da queste scelte scellerate», conclude Fadda. «Tutte a nostro danno e in favore di fondi speculativi e delle industrie energivore del nord che utilizzeranno questo enorme surplus programmato per la Sardegna».

La protesta

E qui ritorna in ballo la Pratobello24, la proposta di legge di iniziativa popolare che ancora giace nei cassetti del Consiglio regionale. «Parliamo di una legge che chiede ciò che lo Statuto prevede e che la Regione ha tradito: la sovranità territoriale», dice Michele Zuddas, avvocato, che nella raccolta delle firme ha affiancato i comitati. «Chi adesso tace, sta voltando le spalle alla propria comunità in linea con l’insabbiamento della Pratobello24 nella massima assemblea sarda».

RIPRODUZIONE RISERVATA