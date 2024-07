«Senza linea anche per intere giornate» 

Si ripetono da anni i disagi provocati dai disservizi della rete telefonica a Torre delle Stelle: le proteste sono sempre le stesse legate a frequenti mancanze di segnale e di connessione dati che arrivano a durare anche una giornata intera, creando enormi disagi.

Disagi, con relativi danni soprattutto per chi, pur in vacanza, continua a lavorare con il telefono. Nel fine settimana, quando Torre delle stelle si affolla di turisti e villeggianti, la connessione internet, evidentemente sottodimensionata, diventa di una lentezza esasperante. Un disservizio segnalato da anni senza alcun risultato, lamentano residenti e turisti. Che spiegano: «È superfluo ricordare che in zone come queste la rete cellulare è un servizio essenziale perché è l’unico modo per non essere isolati in caso di necessità. E poi ci sono i disagi di chi opera qui e ha necessità della connessione Internet per svolgere il proprio lavoro». (ant. ser.)

