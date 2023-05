Senza limiti di età tra vento, mare, vela e surf Benvenuti a Porto Pollo, nella community che vola   

Nadine e Richie sono arrivati qui insieme a una trentina di amici dalla Svizzera. Trascorrono due settimane in Sardegna lontano dal caos estivo, dicono, per godersi il periodo più propizio e praticare il loro sport preferito, il kitesurf. Con i due figli di 9 e 12 anni, la coppia è in spiaggia dalle 11 a montare vele, barra e tavola. «Questo posto è una certezza. Riuniamo amici e colleghi e sappiamo che qui, dal primo aprile fino alle feste di Halloween, troviamo tutto ciò che ci serve: il vento, la natura selvaggia, le attrezzature adatte, una casa confortevole e locali dove incontrarci la sera per discutere sulle sessioni in mare della giornata» spiega lei. Sono papà e mamma a insegnare ai figli l’arte di scivolare sull’acqua e saltare a mezz’aria grazie alla vela. «Poi saranno loro a istruire altri ragazzi e portarli qui. Funziona così da 15 anni nel nostro gruppo, che sia amplia sempre di più con il passaparola» racconta Nadine mentre aiuta il marito a lanciare la vela per fare il suo ingresso in acqua.

Il vento da ponente e maestrale soffia spesso tra i 15 e i 30 nodi in primavera e autunno nella celebre baia di Palau. Non c’è solo quel senso di libertà, l’ambiente naturale invidiabile e il romanticismo degli aperitivi al tramonto sul mare a Porto Pollo. Oltre alle condizioni meteo favorevoli con qualsiasi vento, data la duplice esposizione alle correnti, qui sono disponibili anche attrezzature di ultima generazione, servizi puntuali, scuole qualificate e locali aperti 8-9 mesi l’anno. Probabilmente è l’unica piccola località in Sardegna a coprire una stagione turistica così lunga con chioschi, B&B e bar operativi già prima di Pasqua. Durante i ponti festivi di aprile e maggio, ad esempio, le raffiche hanno raggiunto picchi di 40 nodi, offrendo agli sportivi un “parco giochi” formidabile. Quel che la maggior parte dei turisti sbarcati nell’Isola considera una sciagura, per chi pratica kitesurf è pura benedizione. Ecco perché, nelle ultime settimane, i parcheggi sono affollati di furgoni, camper e fuoristrada targati perlopiù Svizzera, Germania, Austria, Olanda, Polonia, Slovenia, Portogallo.

È un posto unico nel suo genere. Te ne accorgi appena imbocchi lo svincolo per l’Isola dei Gabbiani, lungo la statale 133 Palau - Santa Teresa Gallura. Già si respira un’atmosfera un po’ hippie, un po’ bohémien insieme al profumo di elicriso che domina l’intera vallata fino alla spiaggia. L’insegna della località di Porto Pollo è marchiata dagli adesivi delle compagnie di windsurfer e kitesurfer che ne fanno tappa obbligata dei loro speciali itinerari in Europa e nel mondo. È un modo per dire “anche questa è casa”: un luogo dove i capelli arruffati dalla salsedine e schiariti dal sole, gli occhiali specchiati e le infradito sono i segni distintivi per chi (fortunato) passa la vita, o le vacanze, a praticare sport tra vento, mare e vele, senza limiti di età o classe sociale.

Stagione lunga

Dalla Svizzera

Le scuole di Kitersurf

Anche chi non annovera il kitesurf tra le tradizioni di famiglia e vuole fare “il salto” per la prima volta, è sempre qui, a Palau, che trova lo spot ideale. Nella parte finale della lunghissima spiaggia di Ponente, si trova la Kite - Zone, l’area autorizzata alla pratica di questa specialità, che offre ampi spazi per garantire la sicurezza di bagnanti e praticanti. Sono ben 6 i centri sportivi qualificati che offrono corsi individuali o di gruppo per imparare da zero la disciplina sparsi tra i versanti est ed ovest del litorale. Tutti schierano istruttori brevettati: la PKS Sardegna, il Wind Watersport Center, la Scuola Windsurf e Kitesurf Porto Pollo, l’MB Pro Center, la FH Academy Watersport Center e il Kitesurf Village. Gli equipaggiamenti forniti sono tra i migliori del mercato e adatti a ogni condizione meteo e a tutti i livelli. Servono vele grandi per le giornate di vento leggero e vele ridotte quando la velocità del maestrale e del ponente sale di intensità. Anche l’abbigliamento gioca un ruolo fondamentale per garantire la resistenza in acqua e una estrema mobilità grazie a mute di diverso spessore e lunghezza a seconda della stagione. Per i neofiti, inoltre, è d’obbligo l’uso di un casco e della radio trasmittente durante le prime lezioni per restare in contatto con l’istruttore, che ti segue dal gommone.

Uno sport impegnativo

All’immagine esotica di una giornata all’insegna della natura, dello zaino in spalla, della sabbia tra le dita e delle piroette a mezz’aria, va associata una pragmatica visione. Per affacciarsi a questo sport serve un minimo di preparazione atletica, di conoscenza dell’andamento dei venti, di resistenza fisica per gli sforzi importanti richiesti nel manovrare la vela e la tavola, oltre a ottime capacità natatorie e, sì, anche a una buona dose di audacia.

