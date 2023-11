Senza le ali la Torres ha smesso di volare 

Sassari. Senza le ali Liviero e Zecca la Torres non riesce più a volare. Se i rossoblù sono riusciti a mascherare le tante assenze, nulla hanno potuto per per fare altrettanto con i due esterni a tutta fascia, fondamentali nel 3-4-1-2 impostato dal tecnico Alfonso Greco. La serie di sette vittorie consecutive che ha sorpreso il girone B della serie C è durata sino alla partita contro la Lucchese. Poi si è fatto male Liviero e i sassaresi in cinque partite hanno battuto solo il Pescara, nella partita dove si è fermato anche Zecca, ma va detto che, per come gioca, la formazione di Zeman lascia tanti spazi. Contro le altre avversarie invece la squadra ha sofferto almeno un tempo e contro la Virtus Entella almeno un’ora.

Poche alternative

Il fatto è che se per la difesa, il centrocampo e persino per l’attacco ci sono alternative valide, non è così per gli esterni. A sinistra il tecnico Greco ha utilizzato Kujabi, che ha corsa e fisico ma non i tempi giusti. Pelamatti invece dovrebbe essere più a suo agio nel ruolo, ma obiettivamente contro la Virtus Entella ha toppato la gara. Va ricordato che forse solo Cesena e Perugia possono permettersi due giocatori per ogni ruolo. La Torres ha costruito una rosa abbastanza lunga, ma nessuno garantisce la continua pericolosità sulle fasce (e la corsa per agire anche in copertura) di Liviero, che ha segnato anche due gol, e Zecca.

Futuro

Ecco perché è auspicabile che possa rientrare Liviero, se non in Coppa Italia domani ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, almeno per la gara casalinga contro l’Ancona. Tanto più che il torneo resta difficile per tutti, come dimostra lo stesso Cesena, grande favorito per la vittoria del campionato: nello spazio di cinque partite è riuscito a ottenere 9 punti contro i 6 della Torres, bottino utile solo ad arrivare a portata di aggancio qualora vinca il recupero contro la Virtus Entella. Le altre avversarie invece sono rimaste a -6.

Paradossalmente il fatto che ci siano tante squadre ambiziose fa il gioco della Torres, perché si sottraggono punti a vicenda. E i rossoblù restano primi anche aggiungendo al Cesena i 3 punti virtuali del recupero contro l’Entella, che peraltro potrebbe bloccare pure la vice capolista. La sconfitta doveva arrivare prima o poi, l’importante è reagire sapendo di avere costruito in questi due mesi tante certezze tecniche e morali che non possono venire intaccate da una sconfitta.

