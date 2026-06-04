Senza lavoro, vivono in auto: «Siamo destinate a morire» 

«Siamo destinate a morire se continuiamo così». Bonnie e Silvia Boi, sorelle di 60 e 58 anni, vivono in macchina da 14 giorni dopo aver ricevuto lo sfratto dai proprietari di una casa nell’agro. «Siamo fuggite perché volevano portarci via i cani», ricordano. Ed Ermes, Alexandros e Atis, segugi a pelo raso, più il loro capostipite canino, conservato in un’urna sotto il sedile, sono i coinquilini delle due donne, originarie di Cagliari, la cui abitazione è divenuta la propria Land Rover, parcheggiata a Li Punti. Un micromondo che è l’ultima tappa, per adesso, di un calvario lungo anni. «Nel 2024 abbiamo dovuto svendere l’appartamento di Selargius dei miei genitori a causa di un contenzioso», racconta Silvia, ex amministratrice di condominio.

La perdita del lavoro

Una storia complessa, punteggiata da contrasti coi vicini e il lutto per le morti del padre e della madre, più il decesso del compagno di Silvia. «A Cagliari non siamo riuscite a trovare nulla e siamo venute qua, – spiega Bonnie – con quattro camion che hanno portato tutti i nostri averi nel nuovo alloggio». Pagata subito la prima annualità e trascorsi i primi mesi in una relativa, ritrovata calma, arriva improvvisa un’altra mazzata: Silvia perde il lavoro. «Ho cercato subito di darmi da fare. Lavando piatti e facendo le pulizie». Da un ristorante all’altro, lungo le scale dei palazzi, per racimolare il minimo per vivere. «Venendo anche licenziata perché mi è stato detto che l’attività era fallita e non ho potuto avere la Naspi». E quello che guadagna altrove, anche in nero, è una somma che non basta per l’affitto, nonostante un possibile, prossimo contributo del Comune per le due.

L’appello

Ed ecco allora lo sfratto e la miseria, il combinato disposto di una situazione disperata. «Non abbiamo più neanche un euro». Mangiano grazie alla generosità degli abitanti del quartiere, e si lavano, una volta a settimana, perché un locale dà loro la possibilità di farlo. Chiedono allora una casa anche perché, entro il 28 giugno, devono portare via tutti i loro averi da quella affittata. «Chiediamo una casa dove possano stare pure i cani e cerchiamo un lavoro. Non siamo schizzinose». E le lacrime salgono, frutto anche della vergogna, e della solitudine totale. «La musica è finita e sono spariti tutti, sia gli amici che i parenti, a parte uno». Assistite dalle avvocate Paola Demuru e Giuditta Alessio provano a trovare una via d’uscita mentre tutti gli spazi sembrano chiudersi. «Aiutatele- piange una residente di Li Punti- Non si possono abbandonare così le persone».

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