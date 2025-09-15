Senza la palestra comunale  le squadre si allenano alle Medie 

L’assenza di una palestra comunale continua a pesare sullo sport cittadino. Anche per la stagione 2025/’26, infatti, le attività indoor dovranno trovare casa negli spazi delle scuole medie, utilizzati ormai da anni come unico punto di riferimento per associazioni e società. Lo certificano le determinazione dell’area finanziaria, con cui è stata ufficializzata la concessione in uso della palestra delle Media 1 e 2.

Nel primo caso accederanno alla struttura l’asd Phoenix team con il corrispettivo di 2.400 euro mentre l’asd Mb Starlight dovrà pagare 1.750 euro. Nella Media 2 l’impianto sarà affidato all’associazione F. Art Studio dance Bosa, unica realtà ad aver presentato domanda completa entro i termini stabiliti dall’avviso. Per la stagione sportiva l’utilizzo è stato quantificato in un canone complessivo di 2.685,50 euro.

I provvedimenti confermano un trend ormai consolidato, considerato che senza una palestra comunale l’amministrazione è costretta a gestire direttamente gli spazi scolastici, cercando un equilibrio tra esigenze didattiche e necessità del mondo associativo. Una soluzione tampone che da tempo solleva interrogativi, specie per la necessità di preservare strutture nate a servizio esclusivo della scuola. In attesa di un vero impianto sportivo polifunzionale, le palestre scolastiche restano dunque il fulcro dell’attività al coperto. ( s. c. )

