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Simaxis.
10 giugno 2026 alle 00:29

«Senza la candidatura di Mottura avrei vinto io» 

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Dopo una campagna elettorale incandescente, a causa di tanti volantini anonimi contro i candidati, a Simaxis il clima è ancora molto caldo.
Il neo sindaco Ignazio Addari festeggia e promette: «Da questo momento finiscono le parole e inizia il lavoro. Riaccenderemo le luci dove per troppo tempo sono rimaste spente, restituiremo fiducia a chi l’ha perduta, entusiasmo a chi si è allontanato e speranza a chi attende un futuro migliore». Ma c’è chi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Si tratta di Giacomo Obinu, ex sindaco, che non è riuscito a conquistare la fascia per la terza volta. Ma, a suo dire, la colpa non è sua. «Mi riferisco a Marco Mottura, il mio ex vice sindaco, che, come ha detto più volte a tanti cittadini, si è candidato per mandare via me. Conti alla mano avrei vinto io. I risultati vanno saputi leggere. Nella sua lista erano presenti persone che hanno sempre votato il sottoscritto». Ma non solo. C’è chi si chiede come mai la lista di Mottura abbia festeggiato la vittoria di Addari, con tanto di foto pubblicata in varie chat: «Anziché essere tristi e dispiaciuti, hanno festeggiato la mia sconfitta». Mottura respinge le accuse: «Non mi sono candidato per portare via voti al sindaco uscente, ma per portare una ventata di novità. Queste sono accuse che non accetto. È vero, se fossi stato candidato assieme al sindaco uscente, forse Addari non avrebbe vinto. Ma non sono stato io ad abbandonare il Comune tempo fa. La delega da vice sindaco mi è stata tolta quando ho fatto notare alcune cose che non andavano». ( s. p. )

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