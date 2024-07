Senza internet per venti giorni  

In un periodo in cui Lula è sulla bocca e sulla stampa di mezzo mondo e si prepara all'avvento del più moderno e straordinario progetto scientifico, in grado di connettere il sito minerario di Sos Enattos all'universo celeste, l'intero paese è isolato dal resto del mondo terrestre. Nessuna connessione con il mondo esterno: banca bloccata e ufficio postale anche! Impossibile richiedere anche la più elementare delle operazioni. Tutto bloccato, la modernità azzoppata da un semplice imprevisto: tutti a terra, si scende alla stazione dell'assurdo! Isolato già da qualche giorno l'intero paese, pare a causa del tranciamento di un cavo sotterraneo, al ripristino del quale lavora una squadra di operai. Dai gestori, contattati per avere informazioni sulla mancata connessione internet, arriva la risposta che il guasto «è relativo a un quadro per problemi tecnici non risolvibili in tempi brevi. Ci potrebbero volere almeno 20 giorni per il suo ripristino». (m. d.)

