«Senza indennizzi siamo in ginocchio» 

Sono pronti a scendere in piazza per protestare. Perché sono stanchi di aspettare e richiedono quel che spetta loro. Il blocco deciso dalla tesoreria dello Stato che ha interrotto i pagamenti degli indennizzi ai pescatori delle marinerie sarde, comprese quelle della oristanesi, a causa di un pignoramento operato da terzi nei confronti del ministero della Difesa rischia di mettere in ginocchio centinaia di operatori.

«Siamo in ginocchio»

«Aspettavamo gli indennizzi anche per pagare il rimessaggio delle barche e tutti gli altri costi che dobbiamo sostenere e invece ci siamo trovati schiacciati da questa situazione – commenta Raffaele Manca, pescatore di Cabras – Le licenze colpite da questo blocco sono circa 300 e gli imbarcati oltre 600. So che a Santa Giusta e Nurachi sono riusciti a concludere l’operazione prima della sentenza del Tar ma ciò non toglie che la maggior parte degli operatori che stanno a Cabras, Su Pallosu, Terralba e nel resto delle marinerie sarde sono rimasti fuori dai giochi. Questo ha creato malumori e si parla già di possibili manifestazioni, anche se personalmente non sono d’accordo perché una prova di forza non serve: la via da percorrere è sicuramente quella politica. I nostri rappresentanti devono darsi da fare per far valere i nostri diritti».

«Pronti a manifestare»

C’è invece chi è pronto a manifestare. «Se non dovessimo avere una risposta entro breve tempo saremo costretti a protestare e questa volta sarà una manifestazione molto rumorosa – sottolinea Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca Marceddì - Mi sento più volte al giorno con i presidenti delle altre marinerie per parlare di questa grave situazione che ci sta mettendo in ginocchio. Ci sono alcune cooperative che hanno ricevuto gli indennizzi, e noi ci chiediamo perché alcuni sì e altri no? Io difendo i diritti di tutti i pescatori non solo di quelli che fanno parte del consorzio».

Si aggiunge inoltre il problema delle esercitazioni militari a Capo Frasca. «Per tutto il 2022 abbiamo perso il reddito che potevamo avere operando in quel tratto di mare e in più non ci vogliono dare gli indennizzi che ci spettano. Non dobbiamo dimenticare che l’area dove c’è il poligono è in concessione al consorzio e paghiamo tutti gli anni», conclude Loi.

«Nuova beffa»

Un problema che Alessandro Solinas (M5s) e Emanuele Cera (FI) hanno denunciato e portato all’attenzione del Consiglio regionale. «Nuova beffa per diversi pescatori – sottolinea Cera – Sarò al fianco dei pescatori, sosterrò qualsiasi iniziativa democratica dovessero decidere di attuare nella speranza che il presidente della Regione attraverso il ministero della Difesa risolva l’incresciosa situazione».

