Senza incentivi stangata sicura «Chi pagherà le ristrutturazioni?» 

La lotta di Bruxelles per aiutare l’ambiente evidentemente non ha fatto i conti con il portafogli dei sardi. «Solo per sostituire gli infissi non basteranno 15mila euro. Senza contare gli interventi più radicali alle facciate a alle coperture. Un salasso impossibile per la famiglie che ormai non hanno neppure i soldi per arrivare a fine mese». Stefano Tolu, presidente regionale dell’Apci, l’Associazione proprietari casa e immobili, ne è certo: «Senza incentivi in Sardegna pochi potranno permettersi di rispettare la nuova Direttiva “Case green”. Sarebbe un flop scontato».

Previsioni

L’esponente dei possessori di un tetto sotto il quale vivere ha il timore di come questa potenziale rivoluzione continentale possa essere recepita in Italia. «Ho paura sia un film già visto. Questa mole di interventi sarà irrealizzabile senza un aiuto pubblico. E di solito, quando c’è la mano tesa dello Stato, compaiono anche i furbetti che cercano di approfittarne. Penso a preventivi gonfiati, materiali venduti a peso d’oro e imprese introvabili per i troppi impegni. Stessa trama del Superbonus, con il quale non a caso tanti sono rimasti fregati».

Appello

Le incognite su un lieto fine per le riqualificazioni edilizie in Sardegna sono talmente numerose da far venire i brividi. «Basti ricordare i grandi complessi immobiliari. Mettere d’accordo sei, otto, venti condòmini, ognuno con possibilità economiche diverse, sarà una sfida impensabile. Chi governa in Europa inoltre chiede di adeguarsi a regole condivisibili sulla carta, dimenticandosi però che non ci sono soldi per realizzarle. Arriviamo da due anni difficilissimi per le famiglie che hanno speso i propri risparmi per pagare bollette, mutui e alimentari. Come possono pensare che ne abbiano per ristrutturazioni non considerate urgenti?».

Disinformazione

D’altronde è risaputo, la casa è un punto di riferimento sacro per oltre otto italiani su dieci. Una sicurezza economica e sociale attorno alla quale ruota anche l’esistenza delle famiglie sarde. Eppure, paradossalmente manca la “sensibilità ambientale”. È infatti inconcepibile per molti che il possesso di un immobile possa contribuire all’inquinamento atmosferico come invece sostiene Bruxelles. Un disinteresse confermato anche fa dal fatto che «oltre il 50% di italiani non conosce nemmeno la classe energetica della propria abitazione», secondo i dati raccolti dal movimento Fuxia People, «percentuale che arriva quasi al 60% al Sud e le isole».

Soluzioni

Tolu, tuttavia, ipotizza un piano B che potrebbe disinnescare tantissime delle criticità all’orizzonte. «Si potrebbe fare come con le auto. I bonus e gli obblighi riguardano solo le nuove vetture e incentivano a sostituire i vecchi mezzi inquinanti con i modelli più green. Concentrarsi solo sulle nuove costruzioni eviterebbe il caos e i tempi stretti imposti dall’Europa. E a cascata i pericoli di speculazioni. La cosa più grave sarebbe infatti commettere gli stessi errori del passato e trasformare una misura europea storica nel solito inciucio all’italiana».

RIPRODUZIONE RISERVATA