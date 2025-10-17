«Senza incentivi le nostre aziende chiudono» 

«Meno burocrazia e più incentivi per aiutare i giovani, altrimenti i nostri figli non lavoreranno nelle imprese di famiglia». L’appello questa volta arriva dai titolari di aziende che rischiano di chiudere perché le nuova generazioni non se la sentono di continuare l’attività dei genitori. Accade un po’ in tutti i settori economici, ma in particolare tra gli artigiani. «Nel comune di Guspini quasi tutte le ditte artigiane, quando va in pensione il titolare, chiudono – commenta Bruno Serci, titolare di un’azienda che lavora il granito – impoverendo la disponibilità d’intervento in riparazioni o servizi nelle abitazioni. La stessa cosa accade per la chiusura delle piccole attività commerciali. In questo modo non si può fermare lo spopolamento. I giovani si spaventano per le difficoltà di fare un lavoro autonomo, anche mio figlio, non vorrebbe continuare l’attività fondata dal nonno».

Gestioni familiari

Libero Caria, imprenditore della ristorazione, è preoccupato: «Ho un piccolo albergo e mi piacerebbe passare la mano a mia figlia senza particolari impedimenti dovuti alla burocrazia». Stessi problemi anche per Giancarlo Piccioni: «Solo una piccola percentuale di aziende familiari sopravvive alla prima transazione generazionale. Fare impresa è rischioso per differenze di vedute e strategie tra la generazione senior e quelle junior, possono sorgere tensioni». L’azienda di Piccioni per sfidare la crisi ha cercato di creare nuove attività: «Al laboratorio di calzoleria artigiana avviato da nostro padre – dicono i fratelli Antonello e Danilo – abbiamo aggiunto una coltelleria. Purtroppo la burocrazia e le tasse sono un impedimento. Un esempio: quando esponiamo la merce nelle fiere, in alcune località ci hanno chiesto anche 300 cento euro per uno stallo. Per stare sul mercato bisogna unire la tecnologia alla manualità. Ma servono alche leggi per sostenere il lavoro autonomo». Il responsabile del Cna Francesco Porcu sottolinea che oggi «l’artigianato non attrae i giovani. Servono competenze specialistiche e una solida preparazione tecnica, per questo chiediamo alla Regione di investire con decisione sulla formazione professionale, puntando su strumenti digitali, nuove tecnologie e intelligenza artificiale».

Il Comune

«A Guspini – dice l’assessora alle Attività produttive Stefania Atzei – stiamo affrontando una doppia sfida: da un lato lo spopolamento, dall’altro una trasformazione profonda dell’economia locale, chiamata a confrontarsi con i nuovi mercati. Siamo consapevoli che la tradizione artigiana rappresenta una parte fondamentale della nostra identità e un potenziale da valorizzare. Per questo motivo, stiamo lavorando per favorire una nuova visione dell’artigianato che non guardi solo alla continuità familiare, ma anche alla capacità di innovarsi».

