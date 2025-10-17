VaiOnline
Guspini.
18 ottobre 2025 alle 00:32

«Senza incentivi le nostre aziende chiudono» 

Gli imprenditori: meno burocrazia e più formazione per affrontare le nuove sfide 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Meno burocrazia e più incentivi per aiutare i giovani, altrimenti i nostri figli non lavoreranno nelle imprese di famiglia». L’appello questa volta arriva dai titolari di aziende che rischiano di chiudere perché le nuova generazioni non se la sentono di continuare l’attività dei genitori. Accade un po’ in tutti i settori economici, ma in particolare tra gli artigiani. «Nel comune di Guspini quasi tutte le ditte artigiane, quando va in pensione il titolare, chiudono – commenta Bruno Serci, titolare di un’azienda che lavora il granito – impoverendo la disponibilità d’intervento in riparazioni o servizi nelle abitazioni. La stessa cosa accade per la chiusura delle piccole attività commerciali. In questo modo non si può fermare lo spopolamento. I giovani si spaventano per le difficoltà di fare un lavoro autonomo, anche mio figlio, non vorrebbe continuare l’attività fondata dal nonno».

Gestioni familiari

Libero Caria, imprenditore della ristorazione, è preoccupato: «Ho un piccolo albergo e mi piacerebbe passare la mano a mia figlia senza particolari impedimenti dovuti alla burocrazia». Stessi problemi anche per Giancarlo Piccioni: «Solo una piccola percentuale di aziende familiari sopravvive alla prima transazione generazionale. Fare impresa è rischioso per differenze di vedute e strategie tra la generazione senior e quelle junior, possono sorgere tensioni». L’azienda di Piccioni per sfidare la crisi ha cercato di creare nuove attività: «Al laboratorio di calzoleria artigiana avviato da nostro padre – dicono i fratelli Antonello e Danilo – abbiamo aggiunto una coltelleria. Purtroppo la burocrazia e le tasse sono un impedimento. Un esempio: quando esponiamo la merce nelle fiere, in alcune località ci hanno chiesto anche 300 cento euro per uno stallo. Per stare sul mercato bisogna unire la tecnologia alla manualità. Ma servono alche leggi per sostenere il lavoro autonomo». Il responsabile del Cna Francesco Porcu sottolinea che oggi «l’artigianato non attrae i giovani. Servono competenze specialistiche e una solida preparazione tecnica, per questo chiediamo alla Regione di investire con decisione sulla formazione professionale, puntando su strumenti digitali, nuove tecnologie e intelligenza artificiale».

Il Comune

«A Guspini – dice l’assessora alle Attività produttive Stefania Atzei – stiamo affrontando una doppia sfida: da un lato lo spopolamento, dall’altro una trasformazione profonda dell’economia locale, chiamata a confrontarsi con i nuovi mercati. Siamo consapevoli che la tradizione artigiana rappresenta una parte fondamentale della nostra identità e un potenziale da valorizzare. Per questo motivo, stiamo lavorando per favorire una nuova visione dell’artigianato che non guardi solo alla continuità familiare, ma anche alla capacità di innovarsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu