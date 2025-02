«Senza i soldi per progettare rischiamo di sprecare il Pnrr» 

«Sulla carta abbiamo l’occasione della vita: 240mila euro di fondi Pnrr per costruire il primo asilo nido comunale. Ma non possiamo affidare la progettazione, non abbiamo il tempo». Christian Loddo, l’insegnante di Lettere senza tessere di partito, governa Talana dal suo ufficio a 700 metri. Meno di mille residenti (950 per la precisione, con il 40% di over 60) su un territorio che corre lungo 118 chilometri quadrati. Per avere un ordine di grandezza: Cagliari non supera gli 85. Il racconto di Loddo è l’ordinaria fatica di amministrare un Comune sardo, schiacciato due volte: dalla mannaia della Regione e da quella di Roma.

Sindaco, prego: avanti con il suo bollettino di guerra.

«Più tagliano il Fondo unico, meno possibilità di manovra abbiamo. Qualunque azione richiede una disponibilità finanziaria. Si aggiunga l’esiguità degli organici».

Talana quanti dipendenti ha?

«Nove, per gestire una mole di lavoro enorme. Più la segretaria comunale, in condominio con Muravera: da noi viene una volta a settimana. Ci è indispensabile. Ma non abbiamo le risorse per averla di più».

Con l’asilo nido cosa succede adesso?

«Stiamo chiedendo una proroga: sulla progettazione non riusciamo a rispettare la scadenza di fine mese. Peraltro: con Pnrr riceveremo 240mila euro, ma l’opera ne costa 262mila. Per trovare i restanti 22mila stiamo raschiando il fondo del barile. È così per tutto. Siamo costretti ai conti della serva. È pronto il progetto per un centro diurno per anziani. Che morirebbero se spostati chissà dove. Ma mancano i soldi per iniziare i lavori».

Ha protestato?

«Con chi? La Regione conosce benissimo i problemi dei Comuni. Talana ha un territorio gravato in gran parte dagli usi civici. La proprietà è dei cittadini, la gestione pubblica. Ogni anno, entro febbraio dobbiamo rinnovare le concessioni. Dal pascolo al ricovero animali. Le terre si affidano in base ai capi di bestiame, sono calcoli continui. E gli uffici non possono tardare, diversamente gli allevatori perdono i finanziamenti. Con nove dipendenti dobbiamo anche garantire il legnatico, la percorrenza delle piste per raggiungere i boschi. Poi va avviata e controllata la tagliata, si devono affidare i lotti della legna. Ho reso l’idea?».

Benissimo.

«Questo è l’ordinario. Se poi andiamo in emergenza, come l’estate scorsa con la siccità, entriamo in situazioni da incubo. Per farci portare l’acqua con le autobotti, nelle case e nelle aziende, più volte al giorno dovevamo allertare la Protezione civile che, a sua volta, avvisava Forestas, che a sua volta chiamava me per avere la conferma. C’erano dipendenti che ad agosto non avevano ancora preso le ferie».

Ne vale la candela?

«Fare il sindaco è una missione. Dobbiamo andare di persona anche a smuovere pareri. Ma ci siamo candidati noi per servire le comunità. Però non possiamo lasciarci senza soldi. perché dietro i servizi da garantire, ci sono persone. Bambini, donne, uomini. Talana da oltre dieci anni aspetta la circonvallazione, per deviare fuori dal centro abitato il traffico che arriva da Nuoro, Olbia e Sassari, e il collegamento con la 389, la statale che unisce l’Ogliastra e la Barbagia. In questa legislatura abbiamo trovato i soldi. Speriamo di poter fare tutti i sei chilometri. O comunque buona parte. Ci sono progetti che restano nel cassetto per generazioni».

