«Senza i soldi per i guard-rail cediamo all’Anas la Provinciale 2» 

Per Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, «si è di fronte a una situazione incredibile che non può più essere gestita in questo modo, servono risorse per garantire la massima sicurezza». Indignata anche Debora Porrà, sindaca di Villamassargia, che aveva già avanzato proposte concrete: «Abbiamo chiesto una rotatoria nel punto in cui la 4 corsie si restringe a 2, riteniamo urgente l’autovelox provvisorio fisso ma va bene anche mobile almeno sino a quando non verrà realizzato il guard-rail e serve più sicurezza nello snodo fra scuole e ferrovia». Non è andato per il sottile nemmeno Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, autore di una lettera alla Regione in cui ricalca soprattutto un aspetto: cedere la Provinciale 2 all’Anas. «Giacché la Provincia Sud Sardegna – scrive Locci - non è in grado perché priva degli strumenti per promuovere un intervento serio, allora è auspicabile classificarla come arteria statale: l’assenza della segnaletica orizzontale sommata al manto stradale in pessimo stato concorrono a creare pericoli che di notte diventano incubi».

«Siamo affranti anche per la tragedia di ieri – afferma il commissario dell’ente – ma con il nostro esiguo bilancio riusciamo a fare ben poco. Nonostante le scarse risorse entro marzo cominceremo nuovi lavori di sistemazione dei tratti danneggiati, fra cui alcuni pericolosi cedimenti, grazie a un appalto da 700 mila euro aggiudicato tre giorni fa». Ma la quattro corsie senza guard-rail non ha senso: «Ho spedito alla Regione una lettera chiedendo tre milioni – analizza Mossa – noi siamo disposti ad aggiungerne un altro: in caso contrario è meglio che la Provinciale 2 passi all’Anas». La Provincia aveva anche mandato le schede a Invitalia: «Nel frattempo rivalutiamo l’ipotesi di posizionare autovelox: lo chiederemo al Prefetto».

«La Regione ci dia i soldi per i guard-rail altrimenti la strada provinciale 2, per quanto mi riguarda, può passare direttamente all’Anas». Mario Mossa, il commissario della Provincia Sud Sardegna, lo aveva anticipato alcune settimane fa e poi ribadito, con una lettera alla Regione, non più tardi di due giorni fa. Nel frattempo, mentre la burocrazia si prende i suoi tempi, sulla Provinciale 2 Carbonia-Villamassargia continuano a spuntare le croci.

La richiesta

Le reazioni

Le accuse

Interviene il consigliere regionale del Psd’Az Fabio Usai: «Da quando è stata abolita la provincia Carbonia-Iglesias il livello delle manutenzioni delle strade locali è crollato: negli anni i finanziamenti per la messa in sicurezza non sono arrivati o nella migliore delle ipotesi erano inadeguati». Tuona anche il consigliere regionale della Lega Michele Ennas: «Ho chiesto all’assessore regionale dei Lavori pubblici che una parte delle risorse programmate con la Finanziaria per la manutenzione della viabilità provinciale venga destinate alla Sp2: necessario un tavolo tecnico fra Regione, Provincia e amministratori locali per conoscere lo stato dei lavori, le attività pianificate, le risorse disponibili e da reperire». Sullo stato delle strade del Sulcis il Comitato Porto Solki intende coinvolgere la magistratura: «Predisporremo – anticipa Rolando Marroccu - un esposto alla Procura per capire come mai si tengano fermi 50 milioni del Piano Sulcis: perché nessuno li reclama»?

