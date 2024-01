«Senza i dehors siamo terra di nessuno» 

I ristoratori lo dicono da tempo: i tavolini all’esterno dei locali sono anche un presidio di legalità per la città. «Perché fin quando esistono e sono vissuti, automobili, degrado e criminalità stanno più alla larga». Succede adesso che in alcune zone della Marina, il primo gennaio sono scadute le concessioni di suolo pubblico temporanee (sei mesi) che garantivano quel presidio. «Da quando sono scadute e non ci sono più i tavolini, quelle stesse strade sono tornate a essere invase dalle automobili, da giovani ragazzi che vendono marijuana a tutte le ore, anche a pranzo, da ratti grandi come cani che corrono dappertutto. Senza dimenticare l’immondezza che ogni giorno i soliti incivili e maleducati abbandonano sotto i portici di via Roma», dicono i ristoratori della Marina.

Così, non basta il degrado che ogni giorno, puntualmente, denunciano i residenti. Adesso c’è anche quello generato dalla mancanza dei tavolini. Le spaccate delle ultime settimane, i furti, le aggressioni. «L’amministrazione è così puntuale nel misurare i centimetri delle concessioni di suolo pubblico occupati abusivamente dalle attività, ma in questa stessa fase lascia tutto alla deriva», denunciano i ristoratori. ( ma. mad. )

