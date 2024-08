Senza giochi i bimbi disertano il parco 

Una mamma arriva al parco dando la mano a suo figlio piccolo, pensando di regalargli un’ora di svago tra scivoli, dondoli e altalene. Ma, al suo arrivo, l’amara sorpresa: l’area giochi è interdetta dalle transenne, ormai dall’inizio dell’estate. Da qualche mese le risate e le grida dei bambini che animavano il Parco della Pace non si sentono più, lasciando il posto a un silenzio innaturale. Le famiglie che portavano i propri figli a giocare hanno optato per altri lidi, trasformando una zona un tempo allegra e frequentata in un luogo semi-deserto. «Sapevo che i giochi erano stati chiusi qualche mese fa ma credevo che la situazione fosse stata risolta nel frattempo», racconta la giovane mamma. «Siamo abbastanza delusi, è un peccato che sia ancora tutto chiuso, quando venivamo prima delle transenne c’era sempre molta gente e i bambini si divertivano».

La speranza

La situazione, intanto, non è passata inosservata tra gli abitanti del quartiere. In tanti, sui social, chiedono all’amministrazione di rendere nuovamente agibile al 100% il parco. «Ora si viene solo per portare il proprio cane a passeggio, al massimo ogni tanto si vede qualche gruppo di ragazzini», spiega un habitué, mentre passeggia con il cagnolino al guinzaglio. «Prima era una zona molto frequentata, qualche anno fa c’era anche il chiosco con i tavolini. Dopo la sua chiusura, almeno era frequentato dai genitori che portavano i bambini a giocare, ora invece è abbandonato a sé stesso ed è abbastanza indecoroso». Oltre agli amanti degli amici a quattro zampe e a chi taglia dentro il parco per questioni di praticità (gli ingressi sono in via Pace, via Toscana e via Campi Elisi), poche altre persone animano il giardino. Tra queste ci sono gli operatori ecologici, che arrivano per svuotare i cestini, comunque semi-vuoti. «Da quando l’area giochi è chiusa non viene praticamente più nessuno. Che sia mattina o sera la situazione è praticamente sempre la stessa», confermano.

Il recupero

La chiusura si era resa necessaria per tutelare la sicurezza dei bimbi, data la presenza di travi con chiodi arrugginiti e strutture pericolanti. Il Comune era così intervenuto per la messa in sicurezza dell’area, e ora spera di restituire al più presto il parco alla comunità. «Comprendo e condivido le lamentele dei residenti. Purtroppo l’area è stata chiusa a seguito di atti vandalici che hanno reso insicuri i giochi», sono le parole dell’assessore al Verde e Arredo Urbano, Luigi Gessa. «Ho già effettuato diversi sopralluoghi e gli uffici stanno proseguendo l’iter per l’acquisto di nuovi giochi che consentiranno finalmente ai tanti bambini di riappropriarsi di uno spazio pensato per loro e per tutte le famiglie».

