«Senza garanzie chiudo il cantiere del polo nautico» 

Il 30 aprile fermeremo i lavori per il polo nautico a Portoscuso: non possiamo andare avanti senza garanzie sulla banchina est, quella in cui dovrebbe essere ormeggiata la gasiera della Snam come attualmente prevede il decreto Draghi». Ninetto Deriu, imprenditore di Iglesias, in partnership con importanti gruppi del settore nautico vorrebbe creare a Portovesme un centro per il refitt e, in seguito, la costruzione di grandi yacht ma ora sta per gettare la spugna.

Il progetto

Ha acquistato l’area ex Metallotecnica che sta ristrutturando per farne il quartier generale del nuovo progetto ma tutto il piano si arena su un punto: il Dpcm Energia prevede che nella banchina est di Portovesme sia ormeggiato il rigassificatore che dovrebbe rifornire di metano il Sud Sardegna. Sul Decreto ha presentato ricorso la Regione, con il Comune di Portoscuso. «La pronuncia era attesa per febbraio ma è stata rinviata a novembre, tempi impossibili per chi fa impresa - dice Deriu - io, sottolineo con soldi miei, ho ristrutturato il 50 per cento dell’ex Metallotecnica, abbiamo costruito uffici e servizi per i lavoratori, inclusa la mensa. Ma adesso dobbiamo fermarci, non possiamo continuare con l’intervento senza avere la garanzia di poter mettere a terra le imbarcazioni utilizzando la banchina est». Il rischio è che gli investimenti possano prendere il volo verso altri lidi. «Gli investitori ci hanno fatto visita la settimana scorsa, sono convinti di questo progetto e della localizzazione a Portoscuso, in posizione strategica al centro del Mediterraneo - dice Deriu - ma senza garanzie devo fermare i lavori, non posso proseguire a scatola chiusa. E pensare che, se ci consentissero di partire si potrebbe dare lavoro a 300 persone, solo per iniziare». Si punta ad attrarre i grandi yacht per il refitting e le manutenzioni varie, ma in programma ci sarebbe anche la costruzione di imbarcazioni. Il quartier generale sarebbe l’ex Metallotecnica, acquistata un anno fa da Ninetto Deriu, dove arriverebbero le imbarcazioni messe a terra dalla banchina est e trasportate fino al cantiere per le lavorazioni. Altro spazio a disposizione sarebbe quello dell’ex Ila, anche questo di proprietà dell’imprenditore iglesiente.

Opportunità a rischio

«Si rischia di perdere una opportunità di lavoro che potrebbe sopperire al non riavvio dell’Eurallumina e dare una chance ai lavoratori minacciati di licenziamento alla Portovesme srl - dice Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita - la blue economy, legata appunto al mare, è la nuova frontiere che bisogna perseguire in quanto attività non inquinanti e con un solido mercato alle spalle. Sarebbe gravissimo per il territorio farsi scappare questa occasione, una vera riconversione per il Sulcis».

Non sarebbe la prima volta che un gruppo imprenditoriale getta la spugna, spostandosi verso altre destinazioni. L’anno scorso una società si mostrò interessata ad investire Portovesme, ma visti gli ostacoli scelse di spostarsi in Puglia. Una società voleva produrre qui le eliche per le pale eoliche - conferma Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - ma purtroppo non si è trovata un’area disponibile vicino al porto, senza contare i problemi di dragaggio che impediscono alle grandi navi di attraccare. Il progetto avrebbe garantito 400 posti diretti e 120 degli appalti, ma non se n’è fatto nulla. Nel caso del cantiere nautico, il problema è la banchina est ma ci sono interlocuzioni politiche per trovare soluzioni diverse dalla gasiera che facciano arrivare il metano a Portovesme senza occupare la banchina».