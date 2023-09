«Senza ferie da quattro anni» 

Il medico di famiglia di Siurgus Donigala è andato in pensione e i suoi ex pazienti sono stati affidati a Orlando Piredda, specialista di base già a Mandas e a Gesico. Nel pacchetto anche chi risiede in due case di riposo della zona. «Mi ritrovo da solo a dover gestire 1500 pazienti, con tutto quel che ne consegue in termini di impegno, di fatica, di burocrazia. In queste condizioni è quasi impossibile lavorare: da quattro anni prendo neanche un giorno di ferie».

La situazione

Si unisce al coro delle proteste dei camici bianchi sardi, attualmente in stato di agitazione per i disagi legati alla crisi della sanità, la voce di Orlando Piredda, specialista che durante la pandemia da Covid dedicava i fine settimana nella campagna vaccinale al centro di Senorbì. «Il riposo è un tasto dolente. Noi medici non abbiamo vacanze retribuite e per questo motivo, quando vogliamo andare in ferie siamo costretti a pagare un sostituto, se lo si trova, oppure ci accordiamo tra colleghi», dichiara Piredda.

Il numero di pazienti assegnati a ciascun medico di base costringe a lavorare lunghe ore per cercare di soddisfare tutte le richieste. Questo significa meno tempo per ogni paziente e un aumento dello stress per i camici bianchi impegnati tra visite domiciliari, ambulatorio, ospizi e pratiche Asl. «Ciò che ci frena maggiormente e ci fa perdere tempo è la burocrazia – aggiunge il dottor Piredda – diventata un lavoro aggiuntivo. I medici di base in Italia devono affrontare un'enorme quantità di lavoro: dalla documentazione dei pazienti alle richieste di autorizzazione per alcune terapie. Un esempio? Dobbiamo compilare le richieste di dispositivi medici, come i panni per gli anziani: se io faccio una richiesta per quest’anno, è scontato che il paziente ne avrà bisogno anche per l’anno seguente, non dovrebbe essere necessario ricompilare ogni volta nuovamente la richiesta. E poi la compilazione dei piani terapeutici, ovvero quei documenti essenziali a garantire una cura appropriata e coerente per i pazienti, soprattutto coloro che hanno condizioni croniche o complesse: sono tutte attività che ci distolgono dal lavoro ambulatoriale».

In Trexenta

La situazione sanitaria della Trexenta, nonostante questi disagi, condivisi da tutti i medici dell’area, risulta ancora abbastanza stabile. I paesi più in difficoltà risultano San Basilio e Barrali, che hanno nominato recentemente dei sostituti. L’Italia, infatti, ha la classe di medici di medicina generale più anziana al mondo e questo è dovuto al fatto che le scuole di specializzazione sfornano sempre meno medici di base. Un dato preoccupante, che sottolinea però una problematica a monte: il corso per medico generale prevede infatti una borsa di studio di circa 800 euro al mese, insufficiente per coprire le spese del giovane neolaureato e questo è uno dei motivi che spingono oggi il neo abilitato a scegliere la strada della specializzazione, anche se più lunga.

Numero chiuso

«Sarà sempre più difficile trovare un sostituto per i medici che come me si avviano al pensionamento – dichiara il dottor Piredda – Si tratta di un problema di mancata pianificazione: il numero chiuso della facoltà di Medicina e il fatto che sempre meno giovani scelgano la strada della medicina generale, lascerà sempre più pazienti senza medico e di conseguenza ci sarà la corsa ai Pronto Soccorso, già in grave difficoltà. Prendiamo per esempio la situazione in Trexenta, che per ora, a fatica, rimane stabile, diventerà ingestibile quando io riuscirò ad andare in pensione. Ci sarà qualcuno pronto a sostituirmi?».

