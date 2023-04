Senza famiglia: storia di Amelia e Agata 

Amelia e Agata sono due cagnoline dolcissime sopravvissute a una situazione di totale degrado: per i primi quattro mesi di vita hanno fatto i conti con il freddo e la fame, abbandonate in una struttura dalla quale non potevano uscire. Sono state salvate, nutrite e curate e ora stanno bene (foto in alto a destra) ma hanno tanto bisogno di una famiglia che si prenda cura di loro. Per conoscerle si può chiamare il numero 3898511914.

Anche Yoghi ha un passato difficile: è un cagnolino di due anni (in basso a sinistra) che ha vissuto a lungo da randagio, ma si trova da molto tempo in un rifugio e le volontarie sperano tanto di trovare qualcuno che lo adotti. Lui è un vero coccolone. Informazioni al 3486995817.

Nella foto accanto (in basso a destra) c’è uno splendido cane di taglia media: ha cinque anni, va d’accordo con tutti, è buono, affettuoso, vaccinato e sterilizzato. Contatti al 3298277492.

Mici

Simba e Nala sono fratello e sorella e hanno circa un anno e mezzo (foto in alto a sinistra): si trovano nella provincia di Cagliari ma possono essere adottati in tutta la Sardegna e anche nel resto d’Italia. Per saperne di più si può chiamare il 3475017047.