«Senza dottori come faremo?» 

Siliqua. «Qui bisogna far baccano: andiamo alla Asl a Decimoputzu, andiamo anche a Cagliari, facciamoci sentire. Senza medico non possiamo restare. Salteranno anche le vaccinazioni. Se non hanno nessuno, che mandino i medici dell’esercito». Maria Zanda si dice pronta a dare battaglia. Poi, con un gesto rapido della mano ravvia il caschetto corvino, sistema il foulard turchese sulla giacca bianca e torna alle sue occupazioni da 81enne in pensione. Siliqua dalle prossime ore sarà un paese senza neppure un medico e le 3.500 anime che vivono all’ombra del castello di Acquafredda si preparano ad affrontare il picco di un’emergenza iniziata molti mesi fa. Da quando si è sparsa la voce che il 30 ottobre il dottor Giuseppe Pala chiuderà l’ambulatorio di via Carducci c’è chi ha fatto scorta di farmaci, chi è corso alla Asl per farsi assegnare un medico in un altro paese e chi aspetta l’arrivo del sostituto che per due mesi dovrà tamponare una situazione da codice rosso.

«Come faremo per le ricette dei farmaci, le prescrizioni delle visite specialistiche, il rinnovo dei piani di assistenza domiciliare e la fisioterapia?», si chiede Erica Frau, 48 anni, un figlio di 11 anni gravemente disabile, una sorella e un fratello malati di sclerosi multipla e costretti a muoversi su una sedia a rotelle e con un deambulatore, e due genitori anziani alle prese con malanni e acciacchi dell’età. «Ho paura di quello che succederà, non so come faremo e a chi potremo affidarci. Spero solo di non cedere, di restare sana perché non saprei davvero come fare. Senza medico sarà la fine», unisce le mani in preghiera e posa lo sguardo sul ritratto di San Pio che la scruta dal comodino accanto al rosario. Gli stessi timori si ripetono qualche strada più in là a casa di Maria Atzori, 75 anni: «Sono cardiopatica e prego di essere inserita tra i pazienti del medico che dovrebbe arrivare, ma che non avrà posto per tutti. Non posso permettermi di aggiungere un’altra trasferta per il medico di base. Io non guido e devo già pagare un’amica che mi accompagna dai tanti specialisti fuori dal paese. Di più proprio non posso, vivo solo della mia pensione», giura la pensionata che vive da sola in una villetta piena di foto, fiori e ricordi preziosi. «Ogni giorno devo assumere nove pillole». Seduta al tavolo del soggiorno inondato di sole, Maria prende un astuccio di stoffa ed estrae i cartoncini con le medicine che scandiscono le sue giornate: «Speravo che il medico, vista la situazione, mi facesse qualche ricetta in più, ma sono a posto solo per i prossimi dieci giorni, poi non so come farò». Com’è chiaro, il problema è comune all’intero paese. A fare due passi in centro tutti parlano del medico che non c’è: nell’incrocio tra il corso e via Flavio Gioia, cinque operai di un cantiere comunale dicono in coro: «Il medico? Qui non ce l’ha nessuno. Qualcuno di noi è seguito dal dottore che è stato trasferito a Quartu, ma solo via mail».

Guai a parlare di visite a domicilio. «Alla Asl qualche mese fa, noi di Siliqua potevamo scegliere tra i medici di Decimoputzu, Villaspeciosa, Assemini, San Sperate o Villasor ma la prima cosa che mettono in chiaro è che non fanno visite a domicilio. Anche per questo l’associazione San Marco – che fa assistenza 118 – ha raddoppiato le chiamate per andare al pronto soccorso: la gente è disperata e non sa più cosa fare», racconta Margherita Bachis, pensionata di 70 anni che tre settimane fa s’è fatta venire in mente l’idea di un comitato che difendesse l’assistenza di base in paese: ne fanno parte 15 donne e un uomo e hanno già raccolto più di 1.450 firme a sostegno della causa. Dunque, da settimane tra i residenti è iniziato un fuggi fuggi a caccia di un posto nella lista dei dottori in uno dei cinque paesi segnalati dall’azienda sanitaria, ma i disagi non mancano. «Il mio medico è a Villaspeciosa, ma io non ho l’auto e ogni volta devo chiedere a qualcuno che mi accompagni», confida Alessandra Melis, commessa 51enne. Accanto a lei davanti alla cassa dell’edicola c’è Brunella Mocci: «Che Dio ce la mandi buona, io come tanti altri sono senza medico da quando il dottor Varsi è andato via, per fortuna ci aiuta il dottor Perra che sta a Quartu, è un angelo caduto dal cielo».

In vista della chiusura dell’ambulatorio prevista già per la prossima settimana, in farmacia è un viavai continuo. «Sto facendo scorta, mio marito è diabetico e anche io ho bisogno di cure – dice Laura Calledda tutto d’un fiato – ho dovuto pagare settanta euro di medicine per essere a posto per i prossimi due mesi». D’accordo con l’idea delle provviste Patrizia Longoni, 66enne, che ha trovato una dottoressa ad Assemini: «Quando abbiamo bisogno di farmaci dobbiamo mandare una mail e il giorno dopo lei ci invia la ricetta». Le comunicazioni a distanza, brevettate durante il Covid, sono entrate ormai nella quotidianità dei malati, ma da queste parti c’è qualche nonnina che di Whatsapp e posta elettronica non ha mai sentito parlare e ora paga qualcuno per inviare un messaggio al proprio dottore troppo distante per poterci parlare quando qualcosa non va.

