Senza Dolly, Molly è rimasta sola 

La piccola Molly (in alto a sinistra) è rimasta sola da quando la sua amica inseparabile Dolly è stata adottata. Lei è una cagnolina salvata da una situazione molto complicata e nel rifugio in cui vive è rinata: ha tra i 5 e i 7 anni, pesa meno di 5 Kg ed è molto affettuosa. Per conoscerla c’è il numero 3486995817. Nella foto accanto (in alto a destra) c’è un cucciolo di due mesi e mezzo che ha un buonissimo carattere ed è molto affettuoso. Vive in provincia di Cagliari, per avere informazioni scrivere al 3478537018.

Nella foto in basso a sinistra c’è BettyBoop, una gattina davvero piccolissima (pesa circa 1,5 Kg) dal carattere meraviglioso che cerca una casa. Contatti al 3898511914.

Milly è la cagnolina in basso a destra: è scappata dalla sua casa a Capoterra. L’ultimo avvistamento è stato in via Vigna a Frutti d’oro. La sua famiglia invita chi dovesse vederla a non inseguirla perché, non essendo abituata a stare fuori casa da sola, potrebbe essere molto spaventata e scapperebbe ancora. Per segnalazioni 3405047244.

Anche i gattini accuditi ogni giorno dai volontari dell’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e “Angeli senza voce” (3288612996).

