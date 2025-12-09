«Senza cure, l’infanzia si spegne»   

In strada, davanti all’ex cantina di Baratili San Pietro, una distesa di passeggini vuoti, dondoli e tricicli. Un’immagine forte, voluta dai tantissimi genitori dei bambini dell’Oristanese senza pediatra che ieri hanno deciso di farsi sentire, stanchi di affollare il pronto soccorso del San Martino anche per un’influenza.

La protesta

La manifestazione non è stata fatta a Baratili per caso: ieri in quei locali si sono riuniti i sindaci del Distretto sanitario di Oristano e i vertici della Asl per affrontare i problemi legati alla carenza di pediatri. Durante il vertice è emerso un dato singolare: la pediatra arrivata ad Oristano il primo dicembre scorso, che assiste i bambini dell'ambito 1 (Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana) ha ancora 600 posti disponibili ma per contratto non può assistere i pazienti di altri ambiti. Un paradosso che ieri ha fatto salire ulteriormente la tensione.

La rabbia

Sopra ogni passeggino frasi forti: «Senza cura l’infanzia si spegne» e ancora «un paese vivo ha bambini protetti», «dove non nascono bambini il paese muore». Preoccupazione e rabbia riecheggiano nella piazza. «Sono appena diventata mamma e già combatto con la carenza di medici – si sfoga Silvia Mocci, 33 anni di Riola Sardo – Sono costretta a rivolgermi a un pediatra a pagamento e non è giusto». Un’altra mamma dipinge un quadro sconcertante. «Tra genitori ci diamo consigli a vicenda su come curare i nostri figli – sostiene Anna Tassara - oppure ci affidiamo a internet ma questa è follia». E ancora la domanda che tutti si pongono. «Perché i medici non vogliono venire a lavorare nei nostri territori» chiede Ventina Alfano.

Il Pronto soccorso

Alessio Fanari, padre e organizzatore della manifestazione, si è rivolto ai sindaci: «Ci sentiamo abbandonati – ha ripetuto - Il Pronto soccorso pediatrico al San Martino non esiste. C’è un reparto di Pediatria con il personale che, oltre a tutte le varie mansioni, segue anche un ambulatorio di pronto soccorso per offrire risposte e assistenza puntuale». Ma non può essere questa la strada. «Chiediamo che ogni Comune approvi in Giunta una delibera indirizzata al prefetto e agli organi politici regionali affinché l’emergenza finisca» ha aggiunto. È stata avviata una raccolta firme da inviare alle autorità.

I sindaci

«La situazione è seria, ma il problema non deve essere scaricato ai sindaci» ha ribadito il primo cittadino di Bauladu, Ignazio Zara. Anche Mario Tendas, sindaco di Solarussa ha osservato «non siamo il capro espiatorio mentre il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna ha ricordato che «per un difetto di comunicazione della Asl, molti hanno scoperto solo il primo dicembre che la dottoressa Serrau poteva prendere in carico l'ambito 1». La sindaca di Tramatza, Maria Sebastiana Moro: «Chiedo l’apertura di un triage pediatrico nel Pronto soccorso, i bambini devono avere un accesso esclusivo senza dover fare la fila».

La Asl

«A oggi sono in servizio sei pediatri, più una collega che sta facendo la scuola di specializzazione, su 13 posti – ha spiegato il commissario della Asl Federico Argiolas – L'emergenza c’è, noi abbiamo tentato diverse strade ma ad esempio non c’è stata una grossa disponibilità per gli Ascot pediatrici. I bandi sono sempre aperti ma nessuno partecipa, forse anche perché in città gli affitti sono cari. Stiamo cercando di organizzare le case di comunità dove sarà prevista la figura del pediatra». Argiolas ha assicurato infine che cercherà di capire se la dottoressa Serrau potrà prendere in carico anche i bambini dell’ambito 2. Dalla parte dei genitori anche la Garante per l’infanzia regionale, Carla Puligheddu che ha inviato un documento per sottolineare la gravità della situazione. I genitori, se non arriveranno risposte, sono pronti a un’altra protesta ancora più eclatante.

