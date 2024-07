«Senza cuore, nulla si costruisce» 

Tanti eventi e molti nomi di richiamo, dal segretario di Stato vaticano Pietro Parolin al presidente della Cei Matteo Zuppi, dalla governatrice Alessandra Todde a sportivi come Antonio Cabrini, Manuela Di Centa. E poi don Luigi Ciotti, a cui verrà conferito il premio “Persona fraterna 2024”. Un parterre autorevole per la Pastorale del turismo, presentata ieri a Nuoro dal vescovo Antonello Mura.

Gli eventi

Testimonianze, dibattiti, cultura, spiritualità, cinema, fotografia e musica saranno al centro dei 10 anni (per Lanusei) e 5 (per Nuoro) della Pastorale del turismo con lo slogan “Avere cuore”. Il via il 6 agosto con eventi fino all’11 settembre. «L’anno è quello giusto per dirci che senza passione non si costruisce nulla, nella Chiesa come nella società. Avere cuore diventa un dovere per chi evita di rimanere alla finestra e sceglie di scendere in campo. Tanti temi inviteranno a rendersi conto della realtà e a coinvolgersi direttamente per cambiarla in meglio», dice monsignor Mura. Fa un bilancio: «Dieci anni fa la Pastorale del turismo appariva una velleità. Suscitava diffidenza e sospetti che non sono scomparsi del tutto. In Ogliastra mettere insieme turismo e pastorale era un’operazione azzardata. La Chiesa fu l’unica, allora, ad avviare un dialogo con le organizzazioni locali e con gli enti turistici, ottenendo almeno un plauso di circostanza, ma nessun atto concreto. Dopo dieci anni dire Pastorale del turismo non è più un tabù. Risuona come una musica dolce e gradevole, che ha arricchito tante serate a Tortolì e almeno una volta l’anno anche Lanusei». Il vescovo di Nuoro e Lanusei ha presentato il programma insieme a Claudia Carta, Giacomo Mameli, Vincenzo Ligios e Pietro Basoccu. Presenti don Pietro Sabatini e don Alessandro Fadda. Tra gli ospiti attesi Roberto Sparagna, Rodolfo Maria Sabelli, Salvatore Attanasio, Antonella Palmieri, Oscar Farinetti, suor Alessandra Smerilli, Giorgio Zanchini, Nando Pagnoncelli, Grazia Di Michele, la banda musicale della Brigata Sassari, il tenore di Bitti, Jacopo Cullin, Silvano Vargiu, Paolo Migani, Renato Copparoni, Giuseppe Tomasini, Francesco Ognibene, Beniamino Zuncheddu, Irene Testa, Mauro Trogu, Luigi D’Elia.

Tortolì e Siniscola

La Pastorale si terrà nell’anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area fraterna a La Caletta di Siniscola. Accoglienza a cura di Mamoiada, Villanova, Lula, Cardedu, Nuoro (San Giuseppe), Gairo, Torpè, Bari Sardo, Onifai, Esterzili, Sadali e Seulo, Jerzu, Ollolai. Prevista anche Camineras, rassegna di cortometraggi a cura di Vincenzo Ligios con Michele Rosina, Silvano Vargiu, Virginia Nardelli, Silvia Cristofalo, Benedetta Valabrega, Alessandro Pulloni, Alonso Crespo, Sweet Jam Sisters.Si inizia a Tortolì il 6 agosto con il coro Laudate Dominum e “C’è una luce nella notte. Parole, inni e cantici spirituali”. Il 16 agosto “Il cuore della Chiesa dentro il cuore del mondo” con il cardinale Pietro Parolin, Alessandra Zaccuri e Gavino Murgia. Il 18 agosto c’è don Ciotti. Poi altri incontri come “Dieci mosse per affrontare il futuro” con Oscar Farinetti, Giuseppe Deiana e Moses Concas, “La canzone del cuore” con Grazia Di Michele e Giacomo Serreli. Il cardianale Zuppi sarà a La Caletta il 12 agosto. In chiusura spettacolo su don Lorenzo Milani.

