«Senza corrente per tre giorni» 

Serrenti. «Tre giorni e tre notti senza corrente elettrica. Non lo auguro a nessuno. Non vedevo cose simili da quando ero bambina». Vitalia Marras ha 94 anni e dopo tanto tempo ha rivisto la sua casa illuminata dalle candele. «Ne avrei fatto volontentieri a meno», taglia corto. Nella sua casa in via Caserta la luce è mancata dalla mattina del 6 gennaio alle 22 di lunedì sera. Il black out ha interessato una decine di villette nel centro di Serrenti, centro del Medio Campidano, ovvero un territorio dove decine di multinazionali dell’energia puntano a costruire giganteschi impianti eolici e fotovoltaici.

Il black out

«Sarebbe meglio sistemare gli impianti esistenti», dice sconsolato Antonio Putzu, pensionato di 66 annni. «Abbiamo vissuto tre giorni da incubo – racconta – sembra assurdo, ma ancora nel 2024 accadono queste cose. Sabato mattina mi sono accorto che è mancata la corrente, ma alcuni vicini di casa mi hanno detto di aver avuto problemi già da venerdì pomeriggio. Le prime avvisaglie nei giorni scorsi, quando abbiamo notato le scintille che si sprigionavano dai cavi elettrici durante la pioggia. Abbiamo fatto tutte le segnalazioni possibili, ma non è intervenuto nessuno. Pare che ci siano stati problemi anche in altre zone del paese, ma niente di paragonabile a quello che abbiamo vissuto noi. Sicuramente la rete elettrica in via Caserta ha bisogno di altri interventi e di manutenzioni».

L’allarme

Dopo aver notato le scintille alcuni cittadini hanno chiamato polizia municipale e vigili del fuoco. «I pompieri sono arrivati – racconta Antonio Putzu – ma il loro intervento non è servito a niente. Ci hanno detto che bisognava chiamare l’Enel. Ho telefonato sabato mattina e mi hanno risposto che sarebbero intervenuti intorno alle 10.30. Ma in via Caserta non è arrivato nessuno». Antonio Putzu mostra l’elenco delle chiamate partite dal suo cellulare. Saranno una quaratina. Quasi tutte inutili: «Quando riuscivo a parlare con il centralino dell’Enel, mi dicevano che le squadre erano impegnati in tantissimi interventi. Abbiamo contattato anche il Comune. Il sindaco ha sollecitato l’azienda, ma niente». Gli operai sono arrivati in via Caserta alle 18 di lunedì sera. «Prima è intervenuta una squadra – raccontano i residenti – ma è rimasta per poco. Più tardo sono arrivati altri operai e a tarda notte il problema è stato finalmente risolto».

I danni

«Molti di noi hanno perso tutte il cibo conservato nei freezer – racconta Antonella Montis – io sono riuscita a portare i prodotti surgelati dai miei parenti. Mi sono rivolta a loro anche per ricaricare il telefono cellulare. Non avevamo l’acqua calda e non funzionavano nemmeno gli impianti di riscaldamento. Sono state tre giornate purtroppo indimenticabili. Spero non accada mai più. Tra le altre cose, le continue interruzioni di corrente hanno mandato in tilt il frigorifero pagato 700 euro dovrò acquistarne un altro. Non ricordo niente di simile. Ci siamo sentiti abbandonati. Tutti i nostri appelli sono caduti nel vuoto».

Il Comune

Il sindaco Pantaleo Talloru e gli amministratori comunali hanno cercato di fare il possibile per risolvere il problema. «Ma noi come Comune – spiega il primo cittadino – non possiamo fare niente. Non spetta a noi la manutenzione della rete elettrica. Ho sollecitato l’intervento degli operai e solo lunedì notte la situazione è tornata alla normalità. Sicuramente in via Caserta saranno necessari altri lavori. Chiederemo di rifare completamente la rete elettrica».

