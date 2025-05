«Senza Consiglio da più di due mesi» 

Solo silenzio. Così sono passati più di due mesi senza nessuna riunione dell’assemblea cittadina nonostante le tante richieste presentate dall’opposizione. Così i consiglieri di minoranza Bebo Casu, Nicola Ennas, Silvia Mamusa , Angela Canargiu, Nicola Orrù hanno espresso tutto il loro disappunto e la loro amarezza per l’inattività del consiglio comunale, che si è riunito il 7 marzo scorso nell’unica seduta del 2025. «Da allora – rimarcano i cinque esponenti dell’opposizione - sono trascorsi oltre due mesi e non abbiamo ancora ricevuto nessuna nuova convocazione. Eppure abbiamo depositato da tempo una mozione su parcheggi rosa e cinque interpellanze sugli interventi nel vecchio scalo merci e sul tracciato ferroviario, sul corso per operatori socio-sanitari, sull'accorpamento dei servizi sociali con gli affari generali, sull'iniziativa poco pubblicizzata delle Terre crude».

La minoranza

Per i consiglieri di minoranza tutto questo fa pensare a un immobilismo quando non è passato neppure un anno dall’insediamento della nuova amministrazione: «Inoltre – aggiungono i cinque consiglieri - sappiamo che devono essere approvati atti che hanno scadenze, eppure il consiglio non viene convocato. Abbiamo il presidente del consiglio che riceve una regolare indennità mensile, ma che dopo oltre quattro mesi del 2025 ha convocato un solo consiglio comunale».

La polemica

Così si accende lo scontro tra opposizione e maggioranza anche adesso che le assemblee cittadine sono assenti, ma sul tavolo dell’agenda cittadina rimangono diverse questioni da affrontare di interesse per i cittadini: ‘«Infine segnaliamo che abbiamo votato all’unanimità la mozione per le giornate informative sulla differenziata, ma anche questa iniziativa condivisa non è stata ancora realizzata. Per questo motivo – concludono i cinque consiglieri dell’opposizione - vogliamo evidenziare lo scarso coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali nell’azione amministrativa». Ma il sindaco Stefano Altea replica alle presunte accuse di immobilismo: «Il consiglio comunale previsto per fine aprile, legato alle tariffe Tari, è stato rinviato a fine maggio per una proroga legale del termine. Ci sarà un altro consiglio a metà giugno per il rendiconto del bilancio. Quindi sono già previsti due consigli ravvicinati per poter analizzare adeguatamente tutte le istanze presentate dalla minoranze». Insomma non ci sarebbe nessun vuoto amministrativo ma una semplice riorganizzazione delle scadenze amministrative. I consiglieri di minoranza però chiedono risposte in tempi brevi anche perché interpellanze sono state presentate da più di un mese. Nn resta che attendere il prossimo consiglio comunale.

