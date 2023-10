Senza Consiglio da oltre due mesi 

Da più di settanta giorni a Samassi non viene convocato un consiglio comunale. La segnalazione arriva dai consiglieri di minoranza della lista civica “Samassi Riparte”, i quali lamentano un loro non coinvolgimento nella cosa pubblica da parte dell’attuale amministrazione. «Come consiglieri di minoranza – commentano Giancarlo Melis, Anna Cara, Paolo Cabriolu e Luca Setzu – oramai arrivati ai primi giorni del mese di ottobre, evidenziamo l’arroganza di questa amministrazione comunale nei nostri confronti e lamentiamo la mancata convocazione del consiglio comunale, in barba agli oltre millecento elettori che rappresentiamo».

La riunione

L’ultima convocazione del consiglio comunale risale allo scorso 17 luglio, seduta durante la quale era stato approvato il piano particolareggiato del centro storico di Samassi ed era stato discusso l’assestamento di bilancio per il 2023. A detta del gruppo di opposizione sarebbero tante le questioni che meriterebbero di essere discusse in Aula . «Alcuni servizi di raccolta dei rifiuti sono stati allungati con passaggi quindicinali – continuano i consiglieri di minoranza – Inoltre, l’ecocentro è sempre pieno, creando notevoli disagi». Non si fa attendere la risposta della sindaca Beatrice Muscas. «Ricordo che in agosto siamo andati tutti in ferie, compresi i dipendenti – spiega Muscas – Avevamo programmato un consiglio comunale a settembre per l'approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico. I professionisti incaricati, per una questione tecnica, non hanno ultimato il lavoro entro settembre, ma ci stanno lavorando assiduamente per presentarlo entro tempi brevi. Ci sarà un consiglio a metà ottobre per la ratifica di una variazione di bilancio e per informare di quanto è avvenuto in questi mesi».

Gli orari

Ad alimentare i malumori, si aggiunge il calendario con gli orari invernali degli uffici comunali, entrato in vigore il primo ottobre . «Abbiamo ritenuto opportuno mantenere gli orari estivi per consentire ai dipendenti di svolgere le attività lavorative dei colleghi che purtroppo per diverse ragioni, sono andati via – continua Muscas – In attesa di espletare le selezioni e i concorsi, la grossa mole di lavoro a carico di ciascun ufficio rimane in capo ai pochi dipendenti rimasti. Per questo, abbiamo ritenuto opportuno consentire loro di lavorare alle pratiche inevase un ulteriore pomeriggio in cui, per il momento, sarà chiuso al pubblico». D’altro avviso è il gruppo “Samassi Riparte”. «Il Comune da un orario estivo di 6 ore di apertura settimanale è passato alle attuali 8 ore. Crediamo che i samassesi meritino più rispetto e servizi migliori», conclude l’opposizione .

