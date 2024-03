«Senza casa non posso curarmi» 

«Cerco casa disperatamente, con cucina, una camera da letto e un bagno. Sono in ospedale da mesi, ma se mi dimettono non ho un posto dove andare a vivere. Ho avuto un incidente che mi ha praticamente spezzato la schiena». Sono le parole di Federico Cireddu, pastore 38enne di Serramanna.

La casa bruciata

L’uomo, insieme alla moglie, una casa era riuscito a tirarla su, con grandi sacrifici, in un terreno di famiglia, ma un incendio l’aveva distrutta qualche anno fa. Era il febbraio del 2021, quando il rogo (sembra di origine dolosa) che aveva distrutto il sogno di una casa di proprietà dopo anni di affitto, era stato l’inizio delle disavventure di Federico Cireddu. «Ho sempre fatto lavori saltuari – racconta – ho raccolto ferro vecchio, legna e ho fatto anche il pastore». Il culmine della avversità il 24 dicembre 2023, con l’incidente di cui è rimasto vittima. A raccontare l’accaduto è la moglie, Agostina Caddeo, 45 anni, originaria di Calasetta: «Federico è rimasto travolto da un’auto. Da allora sono state sofferenze indicibili. Sta da due mesi in ospedale: prima al Brotzu e poi all’unita spinale dell’ospedale Marino di Cagliari. Gli è stata ricostruita la colonna vertebrale con delle placche di metallo. Il suo stato di salute è migliorato ma ha ancora parecchi problemi. Cammina con le sue gambe, con l’aiuto di un busto, per pochi minuti poi deve sedersi, ha difficoltà ad andare di corpo. Di fatto non può più lavorare, anche se l’esigenza più impellente ora è quella della casa, senza la quale non può essere dimesso».

L’appello

«Io e mia moglie abbiamo bisogno estremo di una casa, anche piccola: cucina, camera e bagno, a Serramanna ma anche altrove, non importa. Ma finora nessuno mi aiutato, anche i parenti non si sono fatti sentire. In effetti nella situazione in cui mi trovo ora non è facile, mi rendo conto. Ho la schiena ricostruita e non posso lavorare più come prima. Dal Comune di Serramanna, i servizi sociali, la risposta è stata che loro possono venirmi incontro pagando un bed & breakfast per 15 giorni, poi mi devo arrangiare. Insomma: mi dimettono dall’ospedale, ho un alloggio per 15 giorni e poi dove sbatto al testa?».

La terapia

«A causa delle mie patologie non posso stare in strada – dice Federico Cireddu – devo seguire alcune terapie e ho bisogno di un ambiente pulito con un bagno», dice dal letto dell’ospedale Marino. «Il suo umore non è buono – racconta la moglie – rifiuta spesso il cibo». Il caso di Federico Cireddu è noto al sindaco di Serramanna Gabriele Littera. «Sono persone seguite da sempre dai servizi sociali. Hanno avuto nel tempo sostegni diversi per il pagamento degli affitti e stiamo cercando di fare il possibile per sostenerli ancora vista la difficile situazione, ma la penuria di immobili in affitto, per di più con caratteristiche così particolari non aiuta».

