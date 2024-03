«Senza casa, lavoro e sussidio statale» 

INVIATO

Villasor. Senza casa, senza lavoro, senza alcun sussidio. A 52 anni Antonella Soddu sta vivendo i giorni peggiori della sua vita, stritolata da un corto circuito burocratico che le nega – «ingiustamente» – il nuovo sussidio (il Supporto formazione al lavoro da 350 euro al mese per un anno) per chi è in cerca di occupazione voluto dal Governo di Giorgia Meloni al posto dei Reddito di cittadinanza (360 euro mensili) di matrice grillina. «Per il Centro dell’Impiego ho i requisiti, per l’Inps no. Questo perché da una parte un documento (la Sap, scheda anagrafica professionale) risulta aggiornato, dall’altra (i terminali Inps) no. E le richieste di spiegazioni si sono risolte per ora soltanto in un continuo rimpallo di competenze tra Inps, Ministero e Aspal». E nella sua situazione, assicura Soddu, «ci sono migliaia di sardi, a quanto emerge dalle proteste che viaggiano sui social».

La storia

Antonella Soddu, insieme al marito Vito Servetto (52 anni) e ai due figli di 19 e 24 anni, viveva da abusiva in una delle palazzine dell’ex zuccherificio occupate dopo la chiusura dello stabilimento dell’Eridania. Poi lo sgombero e i sigilli in attesa dei lavori per trasformarle in alloggi popolari (fermi, mancano progetto e fondi). «Da anni con mio marito, parzialmente disabile dopo un’emorragia cerebrale, aspettiamo un vero alloggio. Ma anche in questo caso sembra impossibile ottenerlo. Così oggi vivo alla giornata: una sera ci ospita mia madre, dormo insieme a mio marito nel lettino della mia vecchia cameretta che avevo da bambina, un’altra andiamo da nostra figlia che di recente ci ha reso nonni. La giornata inizia presto, alle sei del mattino quando un’amica che gestisce un bar mi passa a prendere e mi offre la colazione. Poi mi dedico a cercare un lavoro: a 52 anni è davvero difficile, l’ultimo impiego risale alla scorsa estate a Jesolo come cameriera di piano in un hotel».

La ricerca

Antonella Soddu si è aggrappata con tutta la disperazione possibile a questo contributo statale anche perché da tre anni ha ripreso a studiare e le mancano pochi esami per la laurea in Scienze politiche, indirizzo relazioni internazionali: «Da ragazza avevo lasciato gli studi a 16 anni, ho pensato solo a lavorare in campagna: per la raccolta dei carciofi, della barbabietola, poi la vendemmia, ho anche fatto parte per 14 anni di una cooperativa di servizi che mi ha impiegato nelle pulizie, nel ricevimento e persino negli uffici perché da qualche anno mi sono diplomata ragioniera. Certo, preferirei lavorare e non chiedere questo ammortizzatore sociale, ma ormai il mio obiettivo è sopravvivere e quei soldi – dovuti, visto che la mia domanda è stata accolta – mi servirebbero almeno per campare per un anno».

Già, il lavoro, per Antonella Soddu è un vero cruccio: «Nei portali del Centro per l’Impiego ho dato la mia disponibilità per 53 posizioni di impiego da ottobre a oggi. Risultato: zero chiamate, nemmeno un colloquio. Magari con la laurea sarà più facile ma come faccio ad arrivarci in queste condizioni? Non ho la testa neanche per studiare: senza casa, senza lavoro, senza nessun aiuto».

E l’Inps? Ieri, in serata, la rassicurazione che il problema verrà risolto: «Sì è trattato di un disguido del sistema centrale informatico. Entro qualche giorno la signora Soddu riceverà quanto dovuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA