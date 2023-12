Senza bus impossibile arrivare a scuola 

È un altro, l’ennesimo, inverno di disagi per gli studenti quartesi che vivono nella zona di Pardinixeddu, al di là della strada statale 554.Nonostante proteste e solleciti, non c’è un autobus che li porti a scuola e così per raggiungere i loro istituti, se non hanno la possibilità di spostarsi in auto, sono costretti ad attraversare a piedi la strada con tutti i rischi che questo comporta.

La verifica

Qualcosa però sembra muoversi. Nei giorni scorsi i tecnici del Ctm, assieme a quelli del Comune, hanno effettuato un sopralluogo nella zona per cercare di trovare una soluzione. Con loro c’erano i rappresentanti del comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anstasia e appunto Pardinixeddu che da tempo si battono per risolvere la questione. E se è vero che, almeno allo stato attuale, non è possibile inserire un nuovo mezzo per servire la zona, fino a quando la Regione non darà i fondi per incrementare il chilometraggio, è anche vero che ci possono essere soluzioni alternative. A svelarle è il consigliere del Ctm per il comune di Quartu, Franco Turco: «Rimodulando gli orari di passaggio della linea 41 si può raggiungere anche Pardinixeddu senza incrementare i chilometri, con una fermata a chiamata per gli studenti. È la stessa cosa che è già stata fatta ad esempio proprio con il 41 per servire l’Aspal, l’ufficio di collocamento in zona industriale». Prima però «è necessario sistemare un po’ l’asfalto e tappare le buche perché il percorso così non è agevole. Vedremo adesso con il Comune cosa si può fare, magari asfaltando anche lo spazio di manovra del pullman. Non dimentichiamo che si tratta di 3 mila persone che non hanno il servizio del bus e qualcosa bisogna fare».

Le difficoltà

Dal canto suo il presidente del comitato dei quartieri Mario Sotgiu aggiunge: «Insieme alla commissione formata dai consiglieri Gianni Ghiani e Samuele Apogeo, abbiamo contatto il consigliere del Ctm Franco Turco, in merito alla grande criticità riguardante la mancanza di servizi pubblici nel quartiere di Pardinixeddu. Gli abitanti e soprattutto gli studenti hanno difficoltà ad arrivare nelle rispettive scuole nel centro di Quartu proprio perché nonostante i vari solleciti, ad oggi non c’è ancora una linea Ctm che serva quella zona». Poi aggiunge: «Turco ha evidenziato le varie problematiche per poter attivare le nuove linee del Ctm tra le quali il bilancio regionale. Si è così attivato e nei giorni scorsi si è recato a Pardinixeddu con i tecnici del Ctm, la commissione del Comitato ed il sottoscritto per un sopralluogo. Abbiamo visionato lo stato delle strade e soprattutto esaminato il percorso che il mezzo del Ctm dovrebbe effettuare, prelevando e trasportando sino al centro gli abitanti del quartiere». Il Ctm ha dato parere positivo ma «sarà necessario prima ripristinare il manto stradale e la segnaletica». Il problema della mancanza di bus riguarda anche altre zone nel litorale. Qualche tempo fa i residenti del litorale e di Terra Mala avevano raccolto più di 500 firme per chiedere il miglioramento del trasporto pubblico.

