Senza biglietto sul bus, aggredisce i controllori 

Ha aggredito i due controllori del Ctm che l’avevano sorpreso senza biglietto a bordo di un autobus in piazza Matteotti, ma nemmeno quando sono arrivati i carabinieri avrebbe smesso di picchiarli: i militari, a quanto sembra, erano presenti quando il giovane avrebbe colpito uno degli addetti al controllo del titolo di viaggio. Così sabato sera i carabinieri hanno arrestato un trentenne di origini senegalesi, Abdou Gueye, 31 anni, residente a Quartu. I carabinieri già lo conoscevano per episodi precedenti. Nell’informativa inviata alla Procura della Repubblica, i militari del IX Battaglione “Sardegna” - che erano impegnati nel consueto servizio di ordine pubblico in centro - hanno scritto che al loro arrivo l’uomo era in stato di alterazione psicofisica. L’hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La colluttazione

Bloccare il giovane pare che non sia stato semplice: avrebbe continuato a colpire uno dei due controllori, costringendo così i carabinieri a intervenire con decisione. Uno dei addetti del Ctm, un 53enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dov’è stato medicato per alcune ferite, mentre Gueye è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo, che si svolgerà stamattina in Tribunale.

Solidarietà dell’azienda

Decise le parole di Fabrizio Rodin, presidente del Ctm: «L’episodio verificatosi in seguito a una sanzione emessa dai verificatori, regolarmente incaricati come agenti di polizia amministrativa, rappresenta un atto grave e inaccettabile. I verificatori», aggiunge Rodin, «operano con professionalità e sono adeguatamente formati per svolgere il servizio di controllo a tutela del rispetto delle regole e della sicurezza collettiva». Poi «l’impegno a garantire un ambiente sicuro per viaggiatori e personale». Solidarietà anche da parte del segretario regionale della Fit Cisl, Alessandro Russu: «Attendiamo che le norme inserite nel protocollo, fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali, siano finalmente adottate anche in Sardegna, con una tutela come quella prevista per il personale sanitario».

L’altro arresto

Nel corso del servizio di prevenzione, sabato sera i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato Ivano Cadeddu, 55 anni, nato a Opera (in provincia di Milano) e residente a Sant’Antioco. I militari l’hanno bloccato in un market in via Dante, dove avrebbe rubato alimenti per un totale di 120 euro ma è stato bloccato dai vigilantes, che sarebbero stati spintonati dall’uomo nel tentativo di fuggire. L’accusa di furto si è così trasformata in rapina impropria.

Evade da casa

Il servizio di prevenzione dei carabinieri nel weekend si è concluso con la denuncia in stato di libertà per un trentunenne colombiano che era stato posto agli arresti domiciliari per reati di rapina, minaccia, lesioni e furto. I carabinieri di San Bartolomeo non l’hanno trovato in casa durante un controllo. Lo hanno così denunciato per evasione.

RIPRODUZIONE RISERVATA