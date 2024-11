Senza biglietto, aggredisce il capotreno con lo spray urticante 

AREZZO. Sabato un capotreno del Trasporto ferroviario toscano è stato aggredito da un passeggero privo di biglietto, che gli ha sferrato un pugno al volto e poi gli ha spruzzato contro dello spray al peperoncino. Anche un macchinista, che nel frattempo si era avvicinato, è stato aggredito. Poi il passeggero è sceso alla stazione di Santa Mama e si è dato alla fuga mentre il capotreno chiamava il 112. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, che domenica hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato per violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. I militari riferiscono che si tratta di un cittadino straniero richiedente asilo poco più che trentenne.

Tre i giorni di prognosi per il capotreno.

Maurizio Seri, amministratore unico di Tft, parla di «ennesimo episodio di violenza che accade a bordo dei nostri treni, che purtroppo si inserisce in una catena di fatti violenti che da tempo segnaliamo alle autorità competenti. Rinnoviamo l’appello perché si intervenga con urgenza per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori».

È la terza aggressione a un capotreno nel giro di una settimana. La più grave è di lunedì 4, quando su una vettura di Trenitalia in viaggio in Liguria Rosario Ventura, 40 anni, è stato insultato e spintonato da un 21enne egiziano sorpreso a viaggiare senza biglietto e poi, una volta sulla banchina della stazione di Rivarolo, ferito a coltellate. Il giovane in seguito è stato arrestato. Sabato invece una capotreno 48enne in servizio sulla linea Milano Mortara è stata schiaffeggiata da un giovane passeggero, poi descritto come nordafricano, al quale per due volte aveva chiesto di spegnere la sigaretta. Il ragazzo poi si è dato alla fuga.

