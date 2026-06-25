«Senza Bachisio da oggi la Sardegna è più povera» 

Il dolore per la scomparsa dell'intellettuale è una filigrana sottile che si insinua nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato che è lì, dentro la chiesa e nel recinto del santuario del Miracolo dove la salma di Bachisio Bandinu, avvolta dalla bandiera della Sardegna, arriva da Olbia per la celebrazione dei funerali. Al rito, officiato ieri pomeriggio da monsignor Antonello Mura, con accanto il parroco di Bitti don Totoni Cossu e il vescovo di Cremona monsignor Antonio Napolioni, erano presenti amici, giornalisti, studenti, rappresentanti della politica e della società isolana per dare l'ultimo saluto a uno dei grandi intellettuali isolani e stringersi con affetto alla moglie Corinna e ai figli.

Sarà uno spirito lieve

Bachireddu, come lo chiamano a Bitti, se n'è andato in una notte di luna piena illuminata dai fuochi di giugno che auspicavano l'estate. Ha lasciato la sua entità di umano per acquisire quella di spirito lieve che continuerà ad abitare il cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. «In tanti con gratitudine e affetto hanno scelto di essere qui stasera per salutare Bachisio», ha detto il vescovo di Nuoro durante l'omelia. «Da oggi la Sardegna è più povera e ci mancherà la sua capacità intellettuale raffinata, come tutto quello che gli abbiamo sentito dire e che abbiamo letto in questi anni, lo ringraziamo per il tempo che gli è stato concesso di vivere con noi; sono certo che ognuno di noi manterrà vivo il suo ricordo con gratitudine poiché ci lascia in eredità un testamento di straordinaria lucidità e coerenza».

Antropologo, scrittore, giornalista, saggista rigoroso, ha cantato e scritto di Sardegna, è stato un pastore saggio d'altri tempi a cui la letteratura, la conoscenza, la curiosità aveva rapito il cuore sin “dae sas intragnas”. La sua scrittura aveva il ritmo della poesia sebbene non fosse poeta. Lui che aveva studiato e vissuto a Milano per molto tempo senza mai dimenticare la lingua primigenia che parlava in modo ricorrente con quella erre moscia tipica dei bittesi che rendeva i suoi interventi irresistibili. Fra i pochi intellettuali del 900 sardo a percepire che l'appartenenza al luogo, la salvaguardia delle tradizioni e della lingua era l'unica vera arteria che avrebbe permesso ai sardi di salvare le proprie esistenze dalla deriva della modernità che esauriva le energie nello spazio di un respiro. Suggeriva che si poteva essere dei moderni Ulisse alla ricerca e riscoperta del nostro essere sardi in pienezza e che per farlo “Bi cheret ispiritu”, lo stesso che occorre per contrastare la periferia nella quale la storia vuole relegare la Sardegna con la sua lingua, i suoi miti, la sua archeologia, questa la sfida che l'uomo, prima ancora che il professore, l'antropologo, ha lanciato ai sardi, ai giovani nei confronti dei quali nutriva una fiducia ostinata e che monsignor Antonello Mura ha saputo evidenziare nella sua lunga omelia offrendola come mezzo di riflessione ai presenti.

Le autorità

Alla cerimonia funebre erano presenti la presidente della Regione Alessandra Todde, l'ex governatore Renato Soru con la figlia Camilla, Pietro Pittalis, Angelo Stochino e Fabrizio Deiana rispettivamente sindaco e assessore di Arzana, il Comune ogliastrino che aveva nominato Bachisio Bandinu cittadino onorario.

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