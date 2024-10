«Sento che mio figlio è ancora vivo» 

«Mio figlio Cristian è scomparso cinque anni fa. Tutti pensano che sia morto, io sono sua madre, sento che è ancora vivo. Nascosto da qualche parte, ma vivo. Per questo gli dico: facci sapere in che modo possiamo aiutarti, siamo sempre stati dalla tua parte e sempre lo saremo».

Scomparso

Giulia Sulis ha 56 anni ed è al lavoro anche la domenica, si occupa insieme al marito Efisio del bestiame di famiglia e non può più contare sull’aiuto del figlio Cristian Farris, scomparso il 21 ottobre del 2019. Di quella mattina ricorda tutto: «Mio figlio era andato da poco a vivere da solo, stava bene, aveva aperto una bottega di ciabattino, gli affari andavano alla grande, il giorno prima aveva consegnato cinque nuovi scarponi ad allevatori di Escalaplano. Quella mattina lo sentii poco prima di mezzogiorno: io lavoravo alle pulizie delle strade del paese per conto del Comune, una amica mi chiese se poteva portare a Cristian delle scarpe da riparare entro pochi giorni. Sai, sono per una cerimonia . Mio figlio mi disse che la porta di casa sua era aperta, di lasciare le scarpe sopra il tavolo da lavoro. Poi più nulla. Quando a fine giornata, preoccupata per la sua assenza, per le sue mancate risposte al telefono, sono andata a cercarlo, ho trovato le scarpe della mia amica, lui no. Sparito».

La madre non crede che il figlio sia stato ucciso o sia stato vittima di un incidente in campagna. «Tra cacciatori e cercatori di fughi Orroli è molto frequentato, avrebbero trovato un maglione, una scarpa, qualcosa di Cristian. Penso che Cristian abbia visto qualcosa di brutto, che sia capitato in campagna nel momento sbagliato nel posto sbagliato. Così ha preferito sparire. Ma noi lo aspettiamo, vogliamo aiutarlo.Tutti continuano la loro vita come se niente fosse, noi no, siamo rimasti a quel giorno».

Il sostituto procuratore Paolo De Angelis si sta occupando della vicenda e la famiglia lo ringrazia insieme ai carabinieri «perché noi siamo per la verità e la giustizia. Dopo la condanna per porto illegale di un’arma era cambiato, si era messo a lavorare, aveva anche una ragazza», chiude la mamma.

Il legale

«Una scomparsa - dichiara l’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale della famiglia Farris-Sulis – è tale sin quando non ci sono certezze, sin quando anche dopo anni non si trova una traccia, dei resti, una confessione che diano la possibilità di considerare il caso chiuso. Non credo agli extraterrestri che rapiscono gli umani. I familiari hanno bisogno di risposte, certezze, per elaborare la mancanza. Le scomparse non possono essere archiviate mai. Nessuno ha il diritto di dimenticare la scomparsa di un essere umano».

