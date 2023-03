Sentinelle del Sinis di nuovo in prima linea sulla costa 

Un sopralluogo prima di entrare in azione per proteggere la costa. L’Area marina protetta del Sinis si prepara alla quinta edizione del progetto Sinis Sentinels con il campo di volontariato “Pasqua in Sardegna, la magia del Sinis” che si terrà dal 7 all’11 aprile. Partner dell’iniziativa è ancora una volta Legambiente. I volontari che aderiranno al progetto saranno impegnati in una prima perlustrazione della zona, con l’ispezione sulla spiaggia per la pulizia dei rifiuti. I volontari saranno inoltre coinvolti in attività di formazione sulle caratteristiche naturalistiche e storico-culturali del territorio, curate dai responsabili di Legambiente e dal personale dell’Amp. Anche quest’anno la sede sarà l’ostello della gioventù di Funtana Meiga, che subirà un intervento di risistemazione da parte degli operatori dell’ufficio dell’Amp, con il contributo successivo dei volontari che potranno occuparsi delle opere di ammodernamento dell’ostello come la tinteggiatura degli spazi interni e sistemazione di quelli esterni, o di piccoli lavori di falegnameria e carpenteria in base alle capacità e alla manualità dei partecipanti. Il campo Sinis Sentinels è aperto ai maggiorenni, senza limiti di età. Per le adesioni si può consultare il sito di Legambiente. ( s.p. )

