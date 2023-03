Sentinelle contro il bullismo 

I 30 alunni sono stati formati dall’esperto Simone Gargiulo, impegnato da anni in iniziative formative nell’ambito di bullismo e cyberbullismo. Durante gli incontri sono state svolte attività pratiche e ludiche attraverso le quali gli studenti hanno imparato tecniche da riproporre in classe ai compagni. Le tematiche affrontate hanno riguardato la comunicazione, le emozioni, il problem solving, il bullismo e il cyberbullismo. «Siamo entusiasti, gli studenti si sono dimostrati molto partecipi e motivati. Hanno capito come intervenire in situazioni di rischio e soprattutto riconoscere eventuali situazioni di conflittualità - spiega lo psicologo Simone Gargiulo - Il fatto più bello è che hanno da subito iniziato a praticare in autonomia, osservando in classe con occhi più attenti i loro coetanei, facendo simulazioni, incontri di sensibilizzazione».

Osservatori speciali. Sentinelle e ambasciatori per prevenire e contrastare eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo a scuola. Un fenomeno purtroppo sempre più attuale. Trenta giovanissimi studenti e studentesse delle scuole medie dell'istituto comprensivo I e II di Tortolì, sono diventati dei Peer Educator. Con tanto di attestato. Si è concluso il progetto voluto dall'allora assessorato alle politiche giovanili, guidato da Emanuela Laconca, prima dello scioglimento del consiglio comunale, portato avanti dal personale degli uffici dell'area scolastica guidato da Elisabetta Spano, con referente del progetto Simona Piroddi, in collaborazione con docenti e dirigenti scolastici.

L’ispirazione

Il progetto di Peer Education nasce nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole. Sono stati coinvolti trenta alunni delle prime e seconde medie. È la prima volta che una iniziativa simile viene avviata nei due comprensivi con l'innovativo metodo della peer education ovvero l'educazione tra pari. Una metodologia che favorisce l'apprendimento in un gruppo di coetanei con la condivisione e lo scambio di esperienze. L'obiettivo, brillantemente riuscito, è stato quello di diffondere una cultura della consapevolezza, della sicurezza e della legalità e favorire un clima scolastico positivo.

Il percorso

I 30 alunni sono stati formati dall’esperto Simone Gargiulo, impegnato da anni in iniziative formative nell’ambito di bullismo e cyberbullismo. Durante gli incontri sono state svolte attività pratiche e ludiche attraverso le quali gli studenti hanno imparato tecniche da riproporre in classe ai compagni. Le tematiche affrontate hanno riguardato la comunicazione, le emozioni, il problem solving, il bullismo e il cyberbullismo. «Siamo entusiasti, gli studenti si sono dimostrati molto partecipi e motivati. Hanno capito come intervenire in situazioni di rischio e soprattutto riconoscere eventuali situazioni di conflittualità - spiega lo psicologo Simone Gargiulo - Il fatto più bello è che hanno da subito iniziato a praticare in autonomia, osservando in classe con occhi più attenti i loro coetanei, facendo simulazioni, incontri di sensibilizzazione».

L’obiettivo

Il percorso ha avuto come obiettivo quello di informare il gruppo di peer educator su come diffondere una cultura del benessere tra i compagni e diffondere delle buone pratiche per l’intervento.

«L'importanza della peer education è proprio questa - sottolinea Gargiulo – un’educazione tra pari, usano lo stesso linguaggio e quindi il messaggio ha più forza. È importante ovviamente poi l’intervento degli insegnanti e dei genitori». «È stata una bella esperienza formativa» hanno detto i giovanissimi peer educator. «Ora sappiamo come comportarci, come prevenire certe situazioni e intervenire». «Siete pronti a fermare i bulli?» ha chiesto la cronista. Il coro unanime e deciso è «sì!». A loro possono chiedere aiuto i compagni che potrebbero trovarsi in difficoltà.

